MEDVEDEV UPOZORAVA: Moskva vidi pokušaje Zapada da se umeša u izborne procese u Srbiji
MOSKVA vidi pokušaje Zapada da se meša u izborne procese u Srbiji i destabilizuje situaciju korišćenjem destruktivnih snaga, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednik partije Jedinstvena Rusija Dmitrij Medvedev.
„Pažljivo pratimo tok predizborne kampanje u Srbiji. Želimo uspeh našim partnerima. Nažalost, takođe primećujemo pokušaje Zapada da se umeša u izborne procese u okviru vanrednih parlamentarnih izbora i destabilizuje situaciju korišćenjem radikalnih, destruktivnih snaga“, napisao je Medvedev na platformi Maks.
Medvedev je napomenuo da je za Rusiju Srbija zemlja sa kojom se odnosi razvijaju na temelju tradicija bratstva, poverenja i uzajamne pomoći.
(Sputnjik)
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