Hrvat doživeo jednu od najvećih blamaža u karijeri

Umalo i najveću...

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Nekadašnji treći teniser sveta i osvajač US Opena, Marin Čilić, doživeo je neprijatan poraz na čelendžeru u kineskom Đinanu. Hrvat je završio takmičenje već u drugom kolu, pošto ga je savladao japanski kvalifikant Josuke Vatanuki.

Vatanuki je slavio sa 7:5, 6:4, posle sat i 39 minuta igre, i tako priredio neprijatno iznenađenje hrvatskom predstavniku. Čilić je u ovaj duel ušao kao 80. teniser sveta, dok je njegov rival zauzimao tek 406. mesto na ATP listi.

Brojke pokazuju gde je Čilić izgubio meč. Iako je imao sedam asova, četiri više od japanskog tenisera, nije uspeo da pronađe rešenje za njegovu igru u ključnim trenucima.

Posebno je upadljiv podatak da je Čilić osvojio svega 44 odsto poena nakon drugog servisa, dok je Vatanuki u istoj kategoriji bio znatno uspešniji sa 62 procenta.

Japanac je iskoristio tri od devet brejk-lopti, dok je hrvatski teniser realizovao samo jednu od dve prilike za oduzimanje servisa. Upravo je ta razlika bila jedan od ključnih faktora u meču u kojem je Čilić imao priliku da napravi bolji rezultat.

Prvi set pripao je Vatanukiju sa 7:5, a u drugom je Japanac dovršio posao rezultatom 6:4.

Ipak, ovo nije istorijski poraz Čilića, u smislu najniže rangiranog protivnika, jer je u Ženevi 2021. godine izgubio od Dominika Strikera, tada 419. igrača sveta.