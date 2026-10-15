Fudbal

Ceo svet u neverici šta rade bolesnici iz Hrvatske

М.П.

15. 10. 2026. u 09:56 >> 10:21

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OVO samo ima u Hrvatskoj!

Цео свет у неверици шта раде болесници из Хрватске

Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Fudbalski klub Ajaks oglasio se hitnim saopštenjem uoči večerašnje utakmice protiv Hajduka u Splitu, izdavši ozbiljno bezbednosno upozorenje za sve svoje navijače koji su doputovali u Dalmaciju.

Holandski velikan reagovao je nakon dramatičnih prijava o zastrašivanju i fizičkim napadima na gostujuće pristalice, a situacija je eskalirala nakon incidenta na splitskoj Rivi gde je grupa navijača već napadnuta.

Prema zvaničnim informacijama koje prenosi klupski sajt, holandski navijači su se našli na meti organizovanih grupa, i to uz navodnu asistenciju pojedinih lokalnih prevoznika.

Klub je primio dojave da pojedini taksisti u Splitu javljaju huliganima kada prevoze navijače Ajaksa, nakon čega organizovane grupe presreću vozila i dočekuju goste na odredištima. Zabeleženi su i slučajevi u kojima je navijačima pretresan prtljag u potrazi za klupskim obeležjima, zbog čega je hrvatska policija odmah podigla stepen pripravnosti na ulicama i oko aerodroma.

Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

 

Zbog izuzetno visokog rizika, uprava kluba iz Amsterdama apelovala je na svoje pristalice da preduzmu maksimalne mere opreza. Navijačima je strogo zabranjeno nošenje dresova, šalova i bilo kakvih klupskih simbola u gradu.

Takođe, izdat je jasan savet da se izbegava kretanje u većim grupama, sa posebnim naglaskom na oprez u strogom centru Splita, oko noćnih klubova i u gradskoj četvrti Varoš. Koliko je situacija ozbiljna govori i dramatičan apel kluba u kojem se navijači mole da na ovo putovanje nikako ne vode decu.

Kada je u pitanju kretanje kroz grad, Ajaks savetuje korišćenje isključivo aplikacija Uber i Bolt, uz napomenu putnicima da traže od vozača da ih ne ostavljaju direktno ispred smeštaja kako bi se izbeglo praćenje.

Zvanična fan zona organizovana je na Obali kneza Branimira 19, a klub je naglasio da je dolazak na tu lokaciju pešice strogo zabranjen. Jedini siguran način da holandski navijači stignu do stadiona Poljud biće organizovani shuttle autobusi koji kreću kasno popodne pod jakom policijskom pratnjom.

 

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