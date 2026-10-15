PRIJAVE OTVORENE DESET DANA: Za unapređenje šumarstva 400 miliona dinara

MINISTARSTVO poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je konkurs za dodelu 400 miliona dinara namenjenih očuvanju i unapređenju šuma u Srbiji. Sredstva će biti usmerena na pošumljavanje, zaštitu i negu šuma, obnovu šumskih puteva i proizvodnju sadnog materijala, a pravo na podršku imaju i privatni vlasnici šuma, pod propisanim uslovima.

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Konkurs je raspisala Uprava za šume u okviru Godišnjeg programa korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2026. godini, sa ciljem podsticanja održivog gazdovanja i obnove šumskog fonda.

Finansijska podrška obuhvata pošumljavanje, zaštitu, negu i održavanje šuma, kao i izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju šumskih puteva. Predviđena su i ulaganja u proizvodnju šumskog semena i sadnog materijala i druge aktivnosti koje doprinose očuvanju šumskih resursa.

Pravo na sredstva, u skladu sa uslovima konkursa, imaju vlasnici i korisnici šuma i šumskog zemljišta, pravna lica, preduzetnici, udruženja vlasnika šuma, naučnoistraživačke ustanove iz oblasti šumarstva i registrovani šumski rasadnici.

Deo sredstava za pošumljavanje i melioraciju šuma u državnoj svojini biće obezbeđen kroz projekat FOREST Invest, usmeren na povećanje otpornosti šuma, energetsku sigurnost najugroženijih domaćinstava i doprinos smanjenju koncentracije ugljen-dioksida u atmosferi.

Konkurs omogućava i besplatnu dodelu sadnog materijala fizičkim licima, preko registrovanih šumskih rasadnika sa kojima imaju zaključen ugovor, uz ispunjavanje propisanih uslova.

Rok za podnošenje prijava je deset dana od objavljivanja konkursa, koji je Uprava za šume objavila 13. oktobra. Prijave sa potrebnom dokumentacijom i tabelarnim pregledom planiranih radova dostavljaju se elektronski, na adresu konkursi.sume@minpolj.gov.rs.

Detaljni uslovi, obrasci prijava i prateća dokumentacija dostupni su na zvaničnoj stranici Uprave za šume.

(agronews.rs)