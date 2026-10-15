Politika

BRNABIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Nekrofilska politika koju baštini Studentska lista je prilično odvratna

Novosti online

15. 10. 2026. u 16:03

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IMAMO najboljeg kandidata za premijera Aleksandra Vučića, plan, program i viziju za dalji napredak Srbije, tvrdi Ana Brnabić.

БРНАБИЋ БЕЗ ДЛАКЕ НА ЈЕЗИКУ: Некрофилска политика коју баштини Студентска листа је прилично одвратна

Foto: Printskrin/ Infomer TV

- Ponavljam - nekrofilska politika koju baštini Studentska lista je prilično odvratna, a sada već prelazi u ozbiljnu bolest. Ruzmarin, prema narodnom verovanju, je simbol zaštite i sreće. Valjda će nam, uz sav dosadašnji rad i trud, rezultate koje imamo, najboljeg kandidata za premijera Aleksandra Vučića, plan, program i viziju za dalji napredak Srbije i brigu o ljudima, makar malo pomoći da zaštitimo Srbiju od plenumaškog, blokaderskog i zboraškog ludila i jednoumlja u koje želite da je uvučete - navela je Ana Brnabić na Iksu.

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