BRNABIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Nekrofilska politika koju baštini Studentska lista je prilično odvratna
IMAMO najboljeg kandidata za premijera Aleksandra Vučića, plan, program i viziju za dalji napredak Srbije, tvrdi Ana Brnabić.
- Ponavljam - nekrofilska politika koju baštini Studentska lista je prilično odvratna, a sada već prelazi u ozbiljnu bolest. Ruzmarin, prema narodnom verovanju, je simbol zaštite i sreće. Valjda će nam, uz sav dosadašnji rad i trud, rezultate koje imamo, najboljeg kandidata za premijera Aleksandra Vučića, plan, program i viziju za dalji napredak Srbije i brigu o ljudima, makar malo pomoći da zaštitimo Srbiju od plenumaškog, blokaderskog i zboraškog ludila i jednoumlja u koje želite da je uvučete - navela je Ana Brnabić na Iksu.
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