MERC REKAO NE MOŽE! Prst u oko Trampu, evo šta će biti sa ruskim parama

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc kategorički se usprotivio ideji da se zamrznuta ruska imovina u Evropskoj uniji prebaci pod kontrolu Sjedinjenih Država.

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Šef nemačke vlade prokomentarisao je izveštaje o pokušajima Vašingtona da preuzme kontrolu nad zamrznutim ruskim sredstvima u Evropi, prenosi TASS.

„To je imovina koja je zamrznuta u Evropi. Ona treba da ostane zamrznuta u Evropi. To je naša stvar i na nama je da odlučimo”, rekao je Merc novinarima uoči početka samita EU u Briselu.

Ranije je „Fajnenšel tajms” objavio da su SAD predložile evropskim zemljama da odmrznu deo ruske imovine kako bi ona potom bila prebačena u finansijski mehanizam pod kontrolom Vašingtona.

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva nije upoznata sa takvim predlozima, a autentičnost objavljene informacije nije potvrđena.

Zapadne zemlje su zamrzle rusku imovinu u vrednosti od oko 300 milijardi evra, od čega se skoro 180 milijardi evra nalazi u belgijskom depozitaru „Euroklir” (Euroclear), koji se u više navrata protivio eksproprijaciji tih sredstava zbog rizika od uzvratnih mera.

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