Iva Jović poražena od finalistkinje Rolan Garosa
UBEDLjIV poraz Amerikanke srpskog porekla u Vuhanu.
Iva Jović doživela je ubedljiv poraz od finalistkinje Rolan Garosa, Maje Hvalinske sa 6:4, 6:1 na pomenutom turniru u Kini.
Meč je počeo brejkom na obe strane. Potom su teniserke držale servis sve do devetog gema kad je Poljakinja napravila brejk , a zatim bez problema odservirala za vođstvo.
U drugom setu viđena je potpuna dominacija 22. na VTA listi. Amerikanki je prepustila samo jedan gem i slavila je posle jednog sata i 50 minuta.
Maja Hvalinska će u četvrtfinalu turnira u Vuhanu igrati protiv Grkinje Marije Sakari.
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