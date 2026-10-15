Tenis

Iva Jović poražena od finalistkinje Rolan Garosa

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 10. 2026. u 15:35

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UBEDLjIV poraz Amerikanke srpskog porekla u Vuhanu.

Ива Јовић поражена од финалисткиње Ролан Гароса

FOTO: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Iva Jović doživela je ubedljiv poraz od finalistkinje Rolan Garosa, Maje Hvalinske sa 6:4, 6:1 na pomenutom turniru u Kini.

Meč je počeo brejkom na obe strane. Potom su teniserke držale servis sve do devetog gema kad je Poljakinja napravila brejk , a zatim bez problema odservirala za vođstvo.

U drugom setu viđena je potpuna dominacija 22. na VTA listi. Amerikanki je prepustila samo jedan gem i slavila je posle jednog sata i 50 minuta.

Maja Hvalinska će u četvrtfinalu turnira u Vuhanu igrati protiv Grkinje Marije Sakari.

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