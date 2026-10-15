RUSIJA nema agresivne namere prema Evropi, ali neće tolerisati razgovore zasnovane na pretnjama i ultimatumima, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski, prenose RIA Novosti.

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- Rusija nema agresivne namere ni prema Holandiji, ni prema Poljskoj, ni prema Evropi u celini. Međutim, nećemo tolerisati da nam se obraćaju jezikom pretnji i ultimatuma - poručio je on na sednici Stalnog saveta OEBS-a.

Napomenuo je i da je Rusija prinuđena da priprema adekvatan vojni odgovor na provokacije NATO.

Vrhovni komandant Savezničkih snaga NATO-a u Evropi, general Aleksus Grinkevič, predstavio je ranije takozvanu "teoriju pobede" NATO-a, odnosno plan za odbijanje potencijalnog ruskog napada, pri čemu je i sam priznao da Alijansa ne očekuje takav napad. Potom su u Italiji počele vežbe NATO-a za nuklearno odvraćanje "Stedfast nun", u kojima učestvuje 17 zemalja članica Alijanse.

- Avijacija NATO-a uvežbava izvođenje nuklearnih misija, i to u neposrednoj blizini ruskih granica. Naravno, prinuđeni smo da na takve provokacije pripremimo adekvatan vojni odgovor. Tako bi postupila svaka država koja drži do sebe - poručio je Poljanski.

Stalni predstavnik Rusije postavio je i pitanje da li u Briselu shvataju da bi mogli da odu predaleko i svojim manevrima dovedu do direktnog nuklearnog sukoba na evropskom kontinentu.

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Ukazao je i na to da Evropa ne odustaje od rusofobske utopije, nadajući se da će Kijev izdržati do trenutka kada se evropske zemlje pripreme za sukob s Rusijom.

Prema rečima stalnog predstavnika Rusije, činjenica da se predsednik Francuske Emanuel Makron na samitu NATO-a praktično hvalio time što su inicijative iz Enkoridža "sahranjene" potvrđuje da Evropa ne vidi nijedan drugi scenario osim pobede nad Rusijom.

- Uprkos tome što su ovi pusti snovi rusofobskih evropskih elita uzaludni i utopijski, one očigledno nisu spremne da ih se odreknu. Nadaju se da će Kijev, uz pomoć njihovog oružja, uspeti da se održi sve dok Evropa ne 'nabilduje mišiće' i ne bude spremna za direktan sukob s našom zemljom - naglasio je Poljanski.

Stalni predstavnik Rusije istakao je da ruski zvaničnici na najvišem nivou dosledno odbacuju tvrdnje da Rusija teži sukobu.

Predsednik Rusije Vladimir Putin više puta je odbacio tvrdnje da Rusija planira napad na zemlje NATO-a. Moskva je takođe isticala da nije zainteresovana za direktan vojni sukob sa Severnoatlantskom alijansom. Putin je u više navrata izjavio da Rusiju nije moguće pobediti niti zastrašiti njene građane i da će pobeda pripasti Rusiji.

Moskva je više puta izražavala zabrinutost zbog jačanja vojnih snaga tog vojnopolitičkog bloka u Evropi. U Kremlju su isticali da Rusija nikome ne preti, ali da neće zanemariti poteze koji potencijalno ugrožavaju njene interese.

Poljanski je napomenuo da zapadni mediji agresivno stvaraju iskrivljenu sliku stvarnosti među Evropljanima, nastojeći da spreče promenu raspoloženja javnosti u pravcu približavanja Rusiji.

- Nastojeći da spreče promenu raspoloženja javnosti u pravcu uspostavljanja dobrosusedskih odnosa s Rusijom, vodeći zapadni mediji agresivno stvaraju potpuno iskrivljenu sliku stvarnosti među običnim Evropljanima - rekao je Poljanski na sednici Stalnog saveta OEBS-a.

Kao primer, Poljanski je naveo nemačke medije, koji navode čitaoce da žive u izmišljenom svetu, pozivajući na povećanje podrške Ukrajini. Istovremeno je naglasio da je upravo Nemačka pretrpela veću štetu od drugih zemalja zbog prekida ekonomskih veza s Rusijom.

Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u osudio je i militarističke ambicije Berlina, a suzbijanje alternativnih stavova u nemačkim medijima ocenio je kao deo ciljane strategije mobilizacije stanovništva.

(RT Balkan)

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