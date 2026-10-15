Stanojević dobio otkaz! Klub se odmah oglasio zbog bivšeg trenera Partizana!

Srpski stručnjak nije istrajao u nameri.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Aleksandar Stanojević više nije šef stručnog štaba Karagumruka, člana Druge lige Turske.

Srpski trener seo je na užarenu klupu ovog kluba u smiraj 2025. godine, dok se ekipa nalazila u turskoj eliti, ali sa mizernim šansama da sačuva status u tamošnjoj Superligi. Usledila je selidba u niži rang, međutim, ni u drugoj ligi se nije proslavio.

Naime, bivši strateg Partizana je sa Karagumrukom upisao samo 13 bodova iz prvih devet mečeva, pa su obe strane odlučile da prekunu saradnju.

TEŞEKKÜRLER Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic’e ve ekibine; Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) October 15, 2026

Odmah se oglasila i uprava ovog kluba saopštenjem, koje prenosimo u celosti:

- Posle razgovora koji smo imali u ponedeljak, 12. oktobra, sa našim trenerom Aleksandrom Stanojevićem, došli smo do zajedničke odluke o prekidu saradnje. Aleksandru Stanojeviću, koji će zauvek ostati vredan deo Karagumruk porodice i njegovom timu želimo da se zahvalimo na njihovom posvećenom radu i naporima u vremenu dok su bili u našem klubu i da im poželimo sreću i uspeh u nastavku karijere - piše u saopštenju.

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