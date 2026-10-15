Fudbal

Stanojević dobio otkaz! Klub se odmah oglasio zbog bivšeg trenera Partizana!

Новости.онлине/С.С.

15. 10. 2026. u 15:10

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Srpski stručnjak nije istrajao u nameri.

Станојевић добио отказ! Клуб се одмах огласио због бившег тренера Партизана!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Aleksandar Stanojević više nije šef stručnog štaba Karagumruka, člana Druge lige Turske.

Srpski trener seo je na užarenu klupu ovog kluba u smiraj 2025. godine, dok se ekipa nalazila u turskoj eliti, ali sa mizernim šansama da sačuva status u tamošnjoj Superligi. Usledila je selidba u niži rang, međutim, ni u drugoj ligi se nije proslavio.

Naime, bivši strateg Partizana je sa Karagumrukom upisao samo 13 bodova iz prvih devet mečeva, pa su obe strane odlučile da prekunu saradnju.

Odmah se oglasila i uprava ovog kluba saopštenjem, koje prenosimo u celosti:

- Posle razgovora koji smo imali u ponedeljak, 12. oktobra, sa našim trenerom Aleksandrom Stanojevićem, došli smo do zajedničke odluke o prekidu saradnje. Aleksandru Stanojeviću, koji će zauvek ostati vredan deo Karagumruk porodice i njegovom timu želimo da se zahvalimo na njihovom posvećenom radu i naporima u vremenu dok su bili u našem klubu i da im poželimo sreću i uspeh u nastavku karijere - piše u saopštenju.

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