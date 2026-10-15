HAOS NA ULICAMA SPLITA Stotine huligana krenulo u krvavi pir
DRAMA u Hrvatskoj!
Splitska policija zaustavila je huliganski pir uoči meča Hajduka i Ajaksa, kada je za dlaku izbegnut teži okršaj stotina pristalica dva kluba. Odlučnom intervencijom na terenu privedeno je 57 izgrednika, a prema zvaničnim izveštajima nije bilo povređenih.
Do pokušaja sukoba došlo je u noći između 14. i 15. oktobra, oko 23.30 časova.
- Sinoć, 14. oktobra 2026. godine, pola sata pre ponoći, došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obe navijačke grupe u centru grada. Policijski službenici su upotrebom sredstava prinude sprečili sukob, nakon čega su se izgrednici razbežali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo povređenih osoba, a privedeno je 57 osoba - saopštila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.
Ovim incidentom kulminirale su tenzije koje su tokom dana potresale grad. Organi reda prethodno su evidentirali dva odvojena napada u kojima su lakše povređena dvojica holandskih državljana.
Zbog tih napada uhapšeno je šest hrvatskih državljana, dok je još deset lica privedeno zbog posedovanja nedozvoljenih predmeta.
Preporučujemo
Evo kako izgleda tabela Evrolige posle 5. kola i gde se nalaze večiti
14. 10. 2026. u 23:11
Da se zna ko je "tata" Starog kontinenta: PSŽ razbio Siti usred Mančestera (VIDEO)
14. 10. 2026. u 22:56 >> 23:06
Real napravio čudo protiv Rome, AEK i Marko Nikolić posrnuli protiv tima iz Ukrajine
14. 10. 2026. u 22:56
DA LI JE OVO ŠANSA DA SE PARTIZAN POJAČA? As Olimpijakosa izbačen iz tima!
14. 10. 2026. u 22:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Sjajne vesti za Crvenu zvezdu! Ibon Navaro dobio neočekivano "pojačanje"
Crveno-beli imaju još jedan razlog za slavlje nakon pobede nad Asvelom
14. 10. 2026. u 22:28
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)