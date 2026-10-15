SAVRŠENSTVO U SVAKOM ZALOGAJU: Domaći čokoladni kolač koji uspeva svima (RECEPT)
AKO ste u potrazi za desertom koji spaja bogat, kremast ukus i apsolutnu jednostavnost pripreme, na pravom ste mestu.
Ovaj domaći čokoladni kolač postaće vaš glavni adut za svaku priliku, jer tajna leži u nepogrešivoj kombinaciji sočne kore i svilenkastog ganaš preliva koji garantuje uspeh čak i apsolutnim početnicima u kuhinji.
Sastojci:
- 200 g čokolade za kuvanje
- 125 g putera
- 4 jaja
- 150 g šećera
- pšenično brašno - 4 kašike
- 1/2 kesice praška za pecivo
- 250 ml slatke pavlake
- 150g crne čokolade
Priprema:
Na tihoj vatri ili na pari zajedno otopite 200 g čokolade za kuvanje i 125 g putera. Kada dobijete glatku smesu, sklonite je sa šporeta i ostavite da se malo prohladi.
Razdvojte belanca od žumanaca. Umutite belanca u čvrst sneg. U drugoj posudi penasto umutite žumanca sa 150 g šećera, dok smesa ne pobeli. U umućena žumanca polako, uz neprekidno mešanje špatulom, dodajte otopljenu čokoladu sa puterom. Zatim dodajte 4 kašike brašna pomešane sa polovinom praška za pecivo. Na samom kraju, u tri navrata, lagano špatulom (nikako mikserom) umešajte sneg od belanaca, mešajući od dna ka vrhu kako bi smesa zadržala vazdušastost.
Izlijte smesu u podmazan i brašnom posut pleh (ili obložen papirom za pečenje) dimenzija oko 20x30 cm. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C tačno 20 minuta. Kora treba da ostane mekana na dodir.
Dok se kolač peče, zagrejte 250 ml slatke pavlake do ključanja (ali ne sme da proključa). Sklonite sa vatre i ubacite 150 g izlomljene crne čokolade. Mešajte dok se potpuno ne otopi i sjedini. Vruć kolač izbocite viljuškom na nekoliko mesta, pa ga odmah prelijte ovim toplim čokoladnim prelivom.
Ostavite kolač da se prvo ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim ga prebacite u frižider na najmanje 2 sata pre sečenja.
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