Fudbal

Vlahović i Salah ispisuju istoriju: Ovo se nikada nije dešavalo u turskom fudbalu

У. Ћ.

15. 10. 2026. u 15:45

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Ruše rekorde Srbin i Egipćanin na početku Superlige Turske.

Влаховић и Салах исписују историју: Ово се никада није дешавало у турском фудбалу

Credit: Yagiz Gurtug/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Mohamed Salah i Dušan Vlahović obeležili su početak sezone u turskoj Superligi, svaki na svoj način. Dok je Egipćanin postavio novi rekord po direktnom učinku u prvih sedam kola, srpski napadač je već ostvario istorijski podvig u dresu Bešiktaša.

Salah je za kratko vreme postao jedna od ključnih figura Trabzona, koji posle sedam odigranih utakmica zauzima peto mesto na tabeli sa 13 bodova. Nekadašnji fudbaler Liverpula postigao je sedam golova i zabeležio tri asistencije, čime je direktno učestvovao u deset pogodaka svog tima. Takav učinak niko pre njega nije ostvario u prvih sedam kola turskog prvenstva.

Egipćanin je rekord potvrdio u duelu sa Samsunom, u kojem je Trabzon slavio rezultatom 3:0, a Salah se u listu strelaca i asistenata upisao dodavanjem za pogodak. Sa sedam golova trenutno deli prvo mesto na listi strelaca sa Emanuelom Orbanom, dok je i među vodećim asistentima prvenstva, sa tri uspešna dodavanja za gol.

Ipak, statistički gledano na učinak napadača otkriva da se u Turskoj izdvaja još jedno ime. Dušan Vlahović, koji je u Bešiktaš stigao nakon početka sezone, već je postigao šest prvenstvenih golova, iako je na terenu proveo znatno manje vremena od Salaha.

Srpski reprezentativac mrežu je pogađao na četiri utakmice, a u svakom od tih susreta našao se u početnoj postavi. Jedini meč u kojem nije bio strelac bio je njegov prvi nastup u turskoj Superligi, protiv Alanje, kada je priliku dobio ulaskom sa klupe.

Vlahović je dosad sakupio 369 minuta igre, što znači da mu je za svaki gol u proseku bilo potrebno nešto više od 60 minuta. Salah je, sa druge strane, odigrao 585 minuta, odnosno postizao golove u proseku na svakih 79,7 minuta.

Podsetimo, Vlahović je postao prvi debitant u Bešiktašu u 21. veku koji je na četiri uzastopne utakmice turskog prvenstva, na kojima je bio starter, postigao najmanje jedan gol.

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