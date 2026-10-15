Politika

"GLASAJTE MOZGOM, A NE SRCEM" - SRBIN POSLAO JASNU PORUKU: Teško onom ko Hrvata vidi kao brata

V.N.

15. 10. 2026. u 12:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

INSTAGRAM stranica "moc_vozdovca" objavila je video-snimak jednog građanina koji je uputio poruku narodu u Srbiji uoči predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora i posavetovao ih čime da se vode prilikom izbora opcije koju će podržati.

ГЛАСАЈТЕ МОЗГОМ, А НЕ СРЦЕМ - СРБИН ПОСЛАО ЈАСНУ ПОРУКУ: Тешко оном ко Хрвата види као брата

Foto: Printskrin

- Poštovanje, Srbende moje. Pod broj jedan, teško onom ko Hrvata vidi kao brata, bar u političkom smislu. Pod broj dva, svako ko poziva na nasilje, da Bog da mu nasilje u kući bilo. A pod broj tri, dozovite se pameti, nemojte da vređate crkvu. Glasajte mozgom, a ne srcem. Znači ako vas srce vodi kako ne treba... Finito. Žuti karton svima onima koji su spominjali nešto loše za Vojvodinu da se odcepi - rekao je.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tamara Grujić dala otkaz RTS-u, pa otišla na drugu televiziju: Nisu bili zadovoljni

Tamara Grujić dala otkaz RTS-u, pa otišla na drugu televiziju: "Nisu bili zadovoljni"