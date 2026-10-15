"GLASAJTE MOZGOM, A NE SRCEM" - SRBIN POSLAO JASNU PORUKU: Teško onom ko Hrvata vidi kao brata

INSTAGRAM stranica "moc_vozdovca" objavila je video-snimak jednog građanina koji je uputio poruku narodu u Srbiji uoči predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora i posavetovao ih čime da se vode prilikom izbora opcije koju će podržati.

Foto: Printskrin

- Poštovanje, Srbende moje. Pod broj jedan, teško onom ko Hrvata vidi kao brata, bar u političkom smislu. Pod broj dva, svako ko poziva na nasilje, da Bog da mu nasilje u kući bilo. A pod broj tri, dozovite se pameti, nemojte da vređate crkvu. Glasajte mozgom, a ne srcem. Znači ako vas srce vodi kako ne treba... Finito. Žuti karton svima onima koji su spominjali nešto loše za Vojvodinu da se odcepi - rekao je.