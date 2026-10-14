MINI PITE SA SIROM I SLANINOM: Mali zalogaji koji osvajaju ukusom
Jednostavni su za pripremu, lepo izgledaju na trpezi i podjednako su ukusni topli i hladni. Pripremite ih za porodični doručak, slavlje ili druženje sa prijateljima – sigurno će se tražiti komad više!
Sastojci:
- 640 gr gotovog razvučenog prhkog testa
- 8 traka slanine
- 1 glavica crnog luka
- 80 gr rendanog čedar sira
- 3 jajeta
- 150 ml pavlake za kuvanje sa većim procentom mlečne masti
- 5 gr svežeg vlasca
- malo soli i bibera po ukusu
Priprema
Zagrejte rernu na 180–190 °C. Testo isecite na krugove i njima obložite kalupe za mini mafine ili tartove. Slaninu iseckajte i propržite u tiganju dok ne postane blago hrskava. Dodajte sitno seckan crni luk i dinstajte dok ne omekša.
U posudi umutite jaja i pavlaku, pa dodajte rendani sir, seckani vlasac i malo bibera. U kalupe sa testom rasporedite proprženu slaninu i luk, a zatim prelijte pripremljenim filom. Pecite oko 20–25 minuta, odnosno dok testo ne porumeni, a fil se stegne. Ostavite mini kiševe nekoliko minuta da se prohlade, pa ih pažljivo izvadite iz kalupa i poslužite.
Prijatno!
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