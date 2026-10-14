Peciva i pite

MINI PITE SA SIROM I SLANINOM: Mali zalogaji koji osvajaju ukusom

Milena Tomasevic

14. 10. 2026. u 13:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Jednostavni su za pripremu, lepo izgledaju na trpezi i podjednako su ukusni topli i hladni. Pripremite ih za porodični doručak, slavlje ili druženje sa prijateljima – sigurno će se tražiti komad više!

МИНИ ПИТЕ СА СИРОМ И СЛАНИНОМ: Мали залогаји који освајају укусом

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 640 gr gotovog razvučenog prhkog testa
  • 8 traka slanine
  • 1 glavica crnog luka
  • 80 gr rendanog čedar sira
  • 3 jajeta
  • 150 ml pavlake za kuvanje sa većim procentom mlečne masti
  • 5 gr svežeg vlasca
  • malo soli i bibera po ukusu

Priprema

Zagrejte rernu na 180–190 °C. Testo isecite na krugove i njima obložite kalupe za mini mafine ili tartove. Slaninu iseckajte i propržite u tiganju dok ne postane blago hrskava. Dodajte sitno seckan crni luk i dinstajte dok ne omekša.
U posudi umutite jaja i pavlaku, pa dodajte rendani sir, seckani vlasac i malo bibera. U kalupe sa testom rasporedite proprženu slaninu i luk, a zatim prelijte pripremljenim filom. Pecite oko 20–25 minuta, odnosno dok testo ne porumeni, a fil se stegne. Ostavite mini kiševe nekoliko minuta da se prohlade, pa ih pažljivo izvadite iz kalupa i poslužite.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina
Svet

0 0

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP NAJAVIO SVOJE PLANOVE ZA GRENLAND: Na našem novom i predivnom ostrvu...

TRAMP NAJAVIO SVOJE PLANOVE ZA GRENLAND: "Na našem novom i predivnom ostrvu..."