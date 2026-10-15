Veliki problem za Inter: Bez Lautara u narednom periodu, propušta derbi sa Milanom

Inter će u narednom periodu morati da se snalazi bez svog kapitena i jednog od najvažnijih fudbalera. Lautaro Martinez zadobio je povredu mišića leve natkolenice, zbog koje ga očekuje pauza od približno tri nedelje.

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Prema prvim procenama, argentinski napadač neće biti spreman za gradski derbi protiv Milana, koji je na programu 31. oktobra. Njegovo odsustvo predstavlja ozbiljan udarac za ekipu Kristijana Kivua, posebno imajući u vidu važnost predstojećih obaveza.

Osim duela sa gradskim rivalom, Martinez bi mogao da propusti i prvenstvene utakmice protiv Bolonje, Fiorentine i Venecije, kao i evropski susret sa Šahtjorom.

Očekuje se da se na teren vrati nakon novembarske reprezentativne pauze, a u Interu se nadaju da bi tada mogao da bude spreman za gostovanje Atalanti.

Jedna od želja milanskog kluba jeste da Lautaro ovog puta preskoči i okupljanje reprezentacije Argentine, kako bi se u potpunosti posvetio oporavku i izbegao rizik od pogoršanja povrede.

Posebnu pažnju privlači činjenica da argentinski golgeter u poslednje vreme sve češće ima problema sa povredama. Iako je prethodnih sezona bio poznat po kontinuitetu i velikom broju odigranih utakmica, učestaliji zdravstveni problemi sada postaju dodatna briga za stručni štab.

Tajming povrede dodatno komplikuje situaciju u Interu kojeg u narednim nedeljama očekuje gust raspored, pre svega u domaćem prvenstvu gde mu neće biti lako da zadrži vodeću poziciju jer mu za vratom dišu Lacio, Roma i Komo.

Kivu će zbog toga morati da pronađe novo rešenje u napadu i rasporedi odgovornost na ostale ofanzivce dok se kapiten ne oporavi.