VELIKI SKANDAL! Srbin suspendovan na 24 godine, povratak moguć tek 2050

Zabrana mu ističe 8. oktobra 2050. godine.

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Srpski teniser Stefan Milićević (29) kažnjen je zabranom bavljenja tenisom u trajanju od čak 24 godine zbog niza teških povreda antikorupcijskih pravila.

Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) povezala ga je sa nameštanjem mečeva, pokušajima uticaja na rezultate i vrbovanjem drugih igrača za korupcionaške aktivnosti.

Kazna praktično znači kraj Milićevićeve profesionalne karijere. Prema odluci nadležnog tela, zabrana mu ističe 8. oktobra 2050. godine, kada bi ponovo mogao da se vrati tenisu, ukoliko za to ne bude drugih prepreka.

Istraga ITIA obuhvatila je period od 2022. do 2024. godine. Prema nalazima agencije, Milićević je u tom vremenskom okviru učestvovao u nameštanju šest teniskih mečeva, od kojih je pet odigrao lično. Na teret mu se stavlja i pokušaj manipulacije ishodima još šest susreta.

Istražitelji su utvrdili i da je srpski teniser pokušavao da pridobije druge profesionalne igrače kako bi ih uključio u korupcionašku mrežu.

Dodatni problem za Milićevića predstavljalo je njegovo ponašanje tokom postupka, budući da nije sarađivao sa istražiteljima ITIA. Zbir okolnosti i težina prekršaja rezultirali su jednom od najdužih suspenzija koje mogu da obeleže karijeru jednog tenisera.

Milićević nikada nije uspeo da se približi vrhu svetskog tenisa. Rođen je 1997. godine u Beogradu, a najbolji plasman na ATP rang-listi zabeležen je u avgustu 2014. godine, kada je zauzimao 1.338. poziciju. Prema podacima sa njegovog ATP profila, tokom karijere zaradio je ukupno 4.858 dolara od tenisa.