OVIM PENZIONERIMA STIŽE DODATNIH 20.000 DINARA: Pomoć namenjena onima sa najnižim penzijama

GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin izjavio je danas da će rebalansom gradskog budžeta biti obezbeđena sredstva za jednokratnu pomoć od 20.000 dinara penzionerima sa najnižim primanjima, koja će biti isplaćena do kraja oktobra, kao i da će vozovi "Soko" od ponedeljka ponovo stajati na železničkoj stanici u Petrovaradinu.

Foto: Janusz Pieńkowski / Panthermedia / Profimedia

Mićin je, na konferenciji za medije pred početak sednice Skupštine grada, na čijem je dnevnom redu i predlog rebalansa, rekao da se gradski budžet dobro puni, što omogućava dodatna izdvajanja za socijalne mere, funkcionisanje gradskih preduzeća i realizaciju planiranih projekata.

Prema njegovim rečima, predloženi rebalans veći je za nešto više od 300 miliona dinara u odnosu na prethodni, a jedan od glavnih razloga za njegovu izradu jeste potreba da se obezbede dodatna sredstva za funkcionisanje JGSP "Novi Sad".

Objasnio je da je Grad imao obavezu da izmiri određena dugovanja, zbog čega je bilo neophodno dodatno uravnotežiti budžet i obezbediti sredstva za nesmetan rad tog javnog preduzeća.

"Ono što je još važnije, ovim rebalansom obezbeđujemo za naše najstarije sugrađane 20.000 dinara jednokratne pomoći, za one koji imaju penzije ispod minimalne.

Zahvaljujući dobrom punjenju budžeta, nećemo čekati kraj godine, već ćemo tu pomoć isplatiti najkasnije do kraja oktobra", rekao je Mićin.

Naveo je da je danas raspisan konkurs za kupovinu 70 stanova u Ulici Momčila Tapavice, pod povoljnijim uslovima od tržišnih.

Penzionerima sa najnižim primanjima po 20.000 dinara: Grad najavio isplatu do kraja oktobra

Kako je objasnio, građani će imati mogućnost da stanove otplaćuju na 240 mesečnih rata, a konkurs nije ograničen godinama starosti podnosilaca prijava.

Mićin je naveo da će prioritet prilikom rešavanja stambenog pitanja imati samohrani roditelji sa invaliditetom, roditelji dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i roditelji dece obolele od teških bolesti.

Informacije o konkursu biće dostupne na sajtu Gradske uprave za imovinu, a Grad će organizovati i termine tokom kojih će zainteresovani moći lično da dobiju informacije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima prijavljivanja.

Dodao je da je u toku izgradnja još 76 stanova u četvrtoj lameli, za koje će konkurs biti raspisan nakon završetka radova i dobijanja neophodnih dozvola.

Vozovi "Soko" od ponedeljka ponovo staju u Petrovaradinu: Najavljene i promene za putnike

Govoreći o železničkom saobraćaju, Mićin je najavio da će vozovi "Soko" od ponedeljka ponovo stajati u Petrovaradinu.

Kako je objasnio, nakon otvaranja novog tehničko-putničkog stajališta na Rumenačkom putu uočeni su određeni problemi, a Grad je, na osnovu primedaba građana, odlučio da zatraži dodatna prilagođavanja.

"Slušamo građane i želimo da im omogućimo što lakše korišćenje železničkog saobraćaja", rekao je Mićin.

On je naveo da su već pojačane pojedine autobuske linije koje povezuju novo stajalište sa drugim delovima Novog Sada, kao i da je planirano uvođenje još jedne autobuske linije, o čijoj će trasi javnost naknadno biti obaveštena.

Jedan od problema, prema njegovim rečima, predstavlja i nedovoljan broj slobodnih parking mesta, jer postojeći parking koriste i građani koji ne putuju vozom.

Zbog toga je najavio proširenje parking prostora, a ukoliko se ni time ne reši problem, razmotriće se uvođenje naplate parkiranja.

Najavio je i da će naredne nedelje biti postavljen kontejner u kojem će putnici moći neposredno da kupuju vozne karte, kako prodaja ne bi bila ograničena samo na automate.

Govoreći o urbanističkim planovima, koji su takođe na dnevnom redu sednice, Mićin je izdvojio plan generalne regulacije Mišeluka, ističući da se taj deo grada ubrzano razvija i da je neophodno obezbediti odgovarajuće javne sadržaje.

Prema njegovim rečima, planirana je izgradnja dve osnovne škole, doma za stara lica, parkova i sportskih terena, kako bi se stanovnicima tog naselja omogućili kvalitetniji uslovi života.

Gradonačelnik je istakao i značaj očuvanja kulture sećanja, navodeći da je jedan od važnih planova izgradnja Memorijalnog centra posvećenog žrtvama Novosadske racije i da je za taj objekat predviđena lokacija na Limanu.

Mićin je najavio i izgradnju spomen-kompleksa Milunki Savić u Stepanovićevu, ističući da će taj prostor, osim negovanja istorijskog sećanja, predstavljati i novi turistički sadržaj.

Kada je reč o Novom naselju, Mićin je rekao da je planiran novi sportski centar, koji bi trebalo da obuhvati sportsku halu, otvorene terene, trim-stazu i sadržaje namenjene deci.

Osvrćući se na inicijativu kojom se traži raspisivanje referenduma o stavljanju van snage urbanističkog plana za prostor nekadašnjeg kompleksa "Neimar", Mićin je rekao da se protivi takvom predlogu i naveo da je plan prošao sve zakonom predviđene procedure. Istakao je da je na toj lokaciji planiran savremeni stambeno-poslovni kompleks i da će biti obezbeđene zelene površine, igrališta, marina i uređeno šetalište.

Naglasio je da su građani tokom dva postupka javnog uvida imali mogućnost da se upoznaju sa planskim rešenjima i dostave primedbe, o kojima je odlučivala Komisija za planove.

Prema njegovim rečima, prihvatanje takve inicijative dovelo bi u pitanje nadležnosti Skupštine grada. Najavio je i da će tokom ove godine početi uređenje Futoškog parka, koje će podrazumevati obnovu staza, povećanje zelenog fonda i vraćanje jezerceta, koje će imati poseban izvor vode.

Redovna sednica Skupštine grada Novog Sada održava se danas, a nakon njenog završetka predviđena je svečana sednica na kojoj će biti uručene Oktobarske nagrade i Novembarska povelja.

(Bizportal)

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