KUĆU OKITILI SA 100 MEDALJA: Brat i sestra Viktor (10) i Tesa (9) Čoković iz Beograda, stasavaju na stazi "kraljice sportova"

NA zidu njihove kuće medalje više nemaju gde da stanu. Već ih je više od 100. Impresivan broj za dva detinjstva, brata i sestru Viktora (10) i Tesu (9) Čoković, koji rastu uz atletsku stazu. Iza svakog odličja krijuse treninzi, odricanja, trema....

FOTO: Miljana Lutovac

Iako još mali da bi znali gde će ih život odvesti, mladi atletičari, dovoljno su veliki da znaju kako izgleda pobediti - ali i koliko vredi nadmašiti samog sebe.

Tesa je ovog leta na Sportskim igrama mladih u Splitu postala najbolja na Balkanu u trci na 60 metara, Viktor iza sebe već ima brojna priznanja, a oboje maštaju o olimpijskom zlatu. Ipak, kada izuju takmičarske patike, njih dvoje ponovo su samo brat i sestra, koji se na kraju dana nadmeću ko će lepše nacrtati crtež.

Mladi sportisti posetili su "Novosti", u pratnji oca Mirsada i otkrili da je sve počelo gotovo slučajno. Njihov kum Luka počeo je da trenira u Atletskom klubu Crvena zvezda, a Čokovići su dobili poziv da se pridruže. Tesa je tada imala četiri, a Viktor pet godina. Nisu još znali šta je lični rekord, niti su mogli da pretpostave da će im atletika tako brzo postati deo svakodnevice, a medalje početi da se nižu. Znali su samo da im se dopada.

U Zvezdi su proveli godinu, potom dve u Partizanu. Poslednje dve sezone treniraju u Beogradskom atletskom klubu, gde sa njima rade treneri Slavica Momirović i Dragana Macanović. Danas Tesa iza sebe ima čak 88 medalja sa 76 takmičenja u različitim atletskim disciplinama, dok je Viktor osvojio 24 odličja.

Pitanja za Ivanu Španović TESA se sa jednim od svojih uzora - Ivanom Španović fotografisala nekoliko puta. Kada bi mogla, naša mlada sagovornica priznaje da bi je "svašta pitala". I Viktor je imao jedno zanimljivo pitanje za najbolju svetsku atletičarku. - Pitala bih je, između ostalog, kako uspeva toliko da skoči - kaže Tesa, dok Viktora zanima na koji način je naša Ivana uporedo uspela da se izbori sa svim životnim obavezama i postane vrhunski sportista. Pored Španovićeve, Tesa i Viktor posebno ističu njihovu drugaricu, uspešnu mladu atletičarku Janu Radović. Tu je, naravno, i čuveni sprinter Jusein Bolt.

Tesa je do prve medalje došla u trčanju na 60 metara. Bila je druga, i to u konkurenciji starijih takmičarki. Danas je teško nabrojati sve discipline u kojima je stala na pobednički podijum.

Pre dve godine bila je prvakinja Beograda u svim disciplinama u kojima se tada takmičila - u trci na 60, 150 i 200 metara, preko krosa i 50 metara sa preponama, do skoka udalj, koji je danas postao jedna od njenih omiljenih disciplina. Sa osam godina skočila je 4,09 metara, a danas je njen lični rekord 4,34.

Njihova odličja izložena su na postoljima. Zasad Viktor ima jednu vitrinu, a Tesa - dve. Ali, njegov odnos prema sestrinim uspesima nije konkurentski, već bratski.

- Meni je uzor sestra. Ona ima više medalja, što me dodatno motiviše - počinje priču Viktor za "Novosti". - Voleo bih da budem kao ona. Trenirao sam atletiku dve godine i ništa nisam osvajao, a onda sam u trkama na 60 metara zauzeo treće mesto. Najviše volim da oborim sopstveni rezultat, odnosno da budem dobar toliko da ja budem zadovoljan.

U međuvremenu, njegov lični rekord u skoku udalj iznosi 4,33 metra, dok je Tesa stigla do 4,34.

Oprobali se i na filmskom platnu DA Tesin i Viktorov talenat ne mora nužno da ostane samo na atletskoj stazi, pokazalo se i kada su se nedavno oprobali u glumi. Za kratkometražni film "Pesak" producenti su tražili decu koja liče na atletičare. Članovi ekipe javili su se klubu i tako su Tesa i Viktor postali i glumci. Zanimljivo je da su u filmu glumili pod svojim pravim imenima. Viktor se toliko dobro snašao da mu je ponuđena i nova uloga. Premijera je planirana za decembar, a film bi trebalo da bude prikazan i u inostranstvu.

Ove godine u Kruševcu Viktoru je pripalo zlato u trčanju na 50 metara sa preponama i bronza u skoku udalj, a na Prvenstvu Centralne Srbije ponovo se popeo na pobedničko postolje, bio je treći.

Kod kuće, međutim, njihova takmičenja izgledaju potpuno drugačije.

- Mi se više takmičimo u tome ko će bolje nešto da uradi. Na primer, crtamo nešto i damo mami i tati da nas ocenjuju. Volimo i da odemo kod nane u Veliko Gradište i deka Žike u selo Miraševac - navode mladi Čokovići.

Ipak, iza svih tih odličja stoji svakodnevica u kojoj atletika mora da se uklopi sa školom. Oboje su odlični đaci OŠ "Jovan Popović" na Karaburmi, pa se nekada dan završi tako što posle nastave i treninga samo stignu da - spavaju.

Viktor ide u peti razred i ima sve petice. Najviše voli matematiku i učestvuje i na školskim takmičenjima, a zaigra i košarku. Kaže da mu najviše odgovara da uči na času, dok Tesa, učenica četvrtog razreda, voli časove likovnog.

- U školi me mnogo vole - kaže Viktor, posebno izdvajajući svoju učiteljicu Milenu Tošić Ristić. - Kad god osvojim medalju, odnesem bombone u školu. Drugari mi uvek, kada se trkamo, kažu da nemaju šanse pored mene.

Srećna "tatina punđa" IZMEĐU brojnih ozbiljnih priprema za takmičenja, Tesa i njen otac Mirsad imaju i mali porodični ritual. - Tata mi pravi punđu za svako takmičenje. Kada mi je jedom mama napravila umesto njega, izgubila sam. "Tatina punđa" mi je jedina srećna - otkriva nam Tesa.

A Tesa sa osmehom ističe da istu podršku ima od svoje učiteljice Rade Lalović. Otac Mirsad Čoković, bivši odbojkaš, više je uključen u sportski deo njihovog života, dok je majka Tamara Đorđević zadužena za školu.