VLADIMIR Zelenski je politički prevarant koji, prikrivajući se tezom o "odbrani evropske civilizacije", pokušava da ostvari ličnu korist, izjavio je Viktor Medvedčuk, predsednik pokreta "Druga Ukrajina", prenose RIA Novosti.

foto: THE_WHITE_HOUSE / Everett / Profimedia

-Zelenski uopšte nije fanatik rata, već politički prevarant koji pod plaštom 'odbrane evropske civilizacije' pokušava da izvuče ličnu korist. Kada je shvatio da su (predsednik SAD Donald) Tramp i (predsednik Rusije Vladimir) Putin postigli dogovor, odmah je zatražio da i sa njim bude sklopljen sporazum, istakao je on u autorskom tekstu objavljenom na sajtu pokreta.

Prema rečima Medvedčuka, Zelenski je odlučio da SAD treba da zaključe sporazum sa Ukrajinom o isporukama dizel-goriva, tvrdeći da Kijev utiče na kretanje brodova koji prevoze gorivo i određuje rad rafinerija nafte.

-To je čist blef, jer u Vašingtonu znaju da on ni na šta ne utiče. U razgovorima sa Kijevom već se pokreće pitanje da bi SAD mogle da prestanu da dele obaveštajne podatke sa Ukrajinom zbog napada na ruske rafinerije nafte, ukazao je.

Prema njegovim rečima, aktuelna američka administracija je prozrela da Zelenski jednostavno obmanjuje Vašington i pokušava da ga drži "na kratkom povocu", što je potpuno beskorisno.

Medvedčuk je skrenuo pažnju i na to da novo rukovodstvo nije potrebno samo Ukrajini već i Evropi, jer evropski lideri takođe postaju sve manje sposobni za postizanje dogovora i ometaju rešavanje ukrajinskog sukoba.

-Još od Enkoridža je jasno da je SAD lakše da se dogovore sa Rusijom nego sa Evropom, koja je iz dana u dan sve manje sposobna za postizanje dogovora, naglasio je Medvedčuk.

Evropski političari nastavljaju da podržavaju Ukrajinu i time sve više pogoršavaju odnose sa SAD.

-Pokušaji da se postigne dogovor i uspostave određena pravila (za rešavanje ukrajinskog sukoba) nailaziće na brojne prepreke. Da bi bili uspešni, u Evropi je neophodno smeniti ne samo Zelenskog već i čitavu plejadu evropskih političara koji aktivno guraju svet ka nuklearnom sukobu, poručio je Medvedčuk.

Kao primer navodi Nemačku, koja, uprkos škrtosti Nemaca, nastavlja da finansira Ukrajinu, zaoštravajući odnose sa SAD i Rusijom. Politika aktuelnog nemačkog kancelara Fridriha Merca pokazuje otvoreno neprijateljstvo prema Rusiji i potpunu nezahvalnost prema Vašingtonu, što usporava napore za mirno rešavanje sukoba.

sputnikportal.rs

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