GORI SCENARIO NEGO 6. OKTOBRA: Veliko upozorenje Vjerice Radete

.@VjericaR: Ono što bi se desilo 26. oktobra ove godine (ako bi blokaderi pobedili na izborima) je neuporedivo gore i lošije od onog što se desilo 6. oktobra, odnosno posle 5. oktobra 2000. godine. Deo ljudi koji su učestvovali u Petom oktobru, koji su tada bili otporaši i neki mladi aktivisti stranaka, oni su tada imali između 20 i 30 godina, oni su sada uglavnom nosioci svih ovih aktivnosti. Oni koji su tada učestvovali, a imali su na primer 50-ak godina, sad su tu njihovi sinovi, ćerke, njihova deca. Znači to je raslo i živelo sve ove godine u tom antisrpskom i antidržavnom nekom sistemu u svojoj glavi, u svojoj kući. TV Informer, emisija "Prve info", 14. oktobar 2026. — Srpski radikali (@srpski_radikali) October 15, 2026