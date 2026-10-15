GORI SCENARIO NEGO 6. OKTOBRA: Veliko upozorenje Vjerice Radete
ONO što bi se desilo 26. oktobra ove godine (ako bi blokaderi pobedili na izborima) je neuporedivo gore i lošije od onog što se desilo 6. oktobra, odnosno posle 5. oktobra 2000. godine, smatra potpredsednik SRS Vjerica Radeta.
- Deo ljudi koji su učestvovali u Petom oktobru, koji su tada bili otporaši i neki mladi aktivisti stranaka, oni su tada imali između 20 i 30 godina, oni su sada uglavnom nosioci svih ovih aktivnosti. Oni koji su tada učestvovali, a imali su na primer 50-ak godina, sad su tu njihovi sinovi, ćerke, njihova deca. Znači to je raslo i živelo sve ove godine u tom antisrpskom i antidržavnom nekom sistemu u svojoj glavi, u svojoj kući - kazala je Radeta za Informer TV.
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