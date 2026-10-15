Politika

GORI SCENARIO NEGO 6. OKTOBRA: Veliko upozorenje Vjerice Radete

Novosti online

15. 10. 2026. u 16:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ONO što bi se desilo 26. oktobra ove godine (ako bi blokaderi pobedili na izborima) je neuporedivo gore i lošije od onog što se desilo 6. oktobra, odnosno posle 5. oktobra 2000. godine, smatra potpredsednik SRS Vjerica Radeta.

ГОРИ СЦЕНАРИО НЕГО 6. ОКТОБРА: Велико упозорење Вјерице Радете

Foto: Printskrin TV Prva

- Deo ljudi koji su učestvovali u Petom oktobru, koji su tada bili otporaši i neki mladi aktivisti stranaka, oni su tada imali između 20 i 30 godina, oni su sada uglavnom nosioci svih ovih aktivnosti. Oni koji su tada učestvovali, a imali su na primer 50-ak godina, sad su tu njihovi sinovi, ćerke, njihova deca. Znači to je raslo i živelo sve ove godine u tom antisrpskom i antidržavnom nekom sistemu u svojoj glavi, u svojoj kući - kazala je Radeta za Informer TV.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Zašto „studentski pokret“ bojkotuje film o stradanju dece u Jasenovcu i proziva Mladića za genocid
Politika

0 0

Zašto „studentski pokret“ bojkotuje film o stradanju dece u Jasenovcu i proziva Mladića za genocid

VIŠE nije ni bitno kakav će rezultat na predstojećim izborima ostvariti „studentska lista“. Već sama činjenica da je značajan broj ljudi mobilisan da podrži ili bar prećutno prihvati ideje o genocidu u Srebrenici, kao i da su Srbi iz RS „šumski ljudi“ cvedoči o velikom uspehu onih koji su uspešno potkopali nacionalna osećanja znatnog broja, posebno mlađih.

15. 10. 2026. u 14:36

Politika
Tenis
Fudbal
ŠTO DA SE LJUTIMO, PA MI VAMA ZABRANILI BAJAGU: Hrvati podržali Srbe - ZABRANA za Jakova - Imate pravo!

"ŠTO DA SE LjUTIMO, PA MI VAMA ZABRANILI BAJAGU": Hrvati podržali Srbe - ZABRANA za Jakova - "Imate pravo!"