Tenis

Aleksandar Zverev rutinski do polufinala Šangaja

Vukašin Miljković

15. 10. 2026. u 14:35

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DE Minor nije imao šanse protiv razigranog Nemca koji je slavio sa 2:0 u setovima (6:4,6:4).

Александар Зверев рутински до полуфинала Шангаја

Bai Xuefei / Xinhua News / Profimedia

Nakon što nije mogao do titule u Pekingu gde ga je sprečio Novak Đoković, Aleksandar Zverev se nameračio da osvoji masters u Šangaju i igra na vrhunskom nivou.

Najnovija "žrtva" popularnog Saše bio je Aleks de Minor kojeg je rutinski savladao u četvrtfinalu sa 2:0 u setovima, oba osvojivši rezultatom 6:4.

Zverev je odigrao koliko mu je bilo potrebno, napravio po jedan brejk u oba seta, sačuvao svoj servis i bez većih problema pobedio najboljeg tenisera Australije.

Sjajni Nemac i budući svetski broj jedan će u poluifnalu igrati protiv Davidovič Fokine, tako da mu se crta još jedno finale i potencijalno osvajanje njegovog prvog mastersa u sezoni koju je obeležio pobedama na Rolan Garosu i US Openu.

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