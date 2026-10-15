"ORMUSKI MOREUZ JE ZATVOREN" Iran: U potpunosti kontrolišemo područje

IRANSKE oružane snage u potpunosti kontrolišu i nadziru Ormuski moreuz, a svaki prolazak kroz taj strateški važan plovni put mora da bude prethodno koordinisan, izjavio je danas zamenik komandanta iranske vojske za koordinaciju, kontraadmiral Habibolah Sajari.

Andre M. Chang/ Zuma Press / Profimedia

- Ormuski moreuz je zatvoren i svaki prolazak kroz njega mora da se odvija uz koordinaciju - rekao je Sajari novinarima, prenela je iranska novinska agencija IRNA.

On je naveo da bi, da moreuz nije zatvoren, nafta prolazila kroz njega i da ne bi dolazilo do rasta cena benzina u Sjedinjenim Američkim Državama.

Govoreći o vojnom prisustvu u regionu, Sajari je rekao da su pomorske snage Iranske revolucionarne garde snažno prisutne u zapadnom delu Ormuskog moreuza, dok se iranska vojska nalazi u njegovom istočnom delu i na severu Omanskog mora.

Prema njegovim rečima, iranske snage u potpunosti kontrolišu i nadziru to područje.

- Ako dođe do prolaska, on mora da bude koordinisan. U suprotnom, čućete u vestima šta se događa - upozorio je Sajari.

On je ponovio da stanje u regionu pokazuje da je Ormuski moreuz zatvoren, navodeći da bi, u suprotnom, nafta nesmetano prolazila, a cene goriva u tim zemljama ne bi rasle.

(Tanjug)