"ORMUSKI MOREUZ JE ZATVOREN" Iran: U potpunosti kontrolišemo područje
IRANSKE oružane snage u potpunosti kontrolišu i nadziru Ormuski moreuz, a svaki prolazak kroz taj strateški važan plovni put mora da bude prethodno koordinisan, izjavio je danas zamenik komandanta iranske vojske za koordinaciju, kontraadmiral Habibolah Sajari.
- Ormuski moreuz je zatvoren i svaki prolazak kroz njega mora da se odvija uz koordinaciju - rekao je Sajari novinarima, prenela je iranska novinska agencija IRNA.
On je naveo da bi, da moreuz nije zatvoren, nafta prolazila kroz njega i da ne bi dolazilo do rasta cena benzina u Sjedinjenim Američkim Državama.
Govoreći o vojnom prisustvu u regionu, Sajari je rekao da su pomorske snage Iranske revolucionarne garde snažno prisutne u zapadnom delu Ormuskog moreuza, dok se iranska vojska nalazi u njegovom istočnom delu i na severu Omanskog mora.
Prema njegovim rečima, iranske snage u potpunosti kontrolišu i nadziru to područje.
- Ako dođe do prolaska, on mora da bude koordinisan. U suprotnom, čućete u vestima šta se događa - upozorio je Sajari.
On je ponovio da stanje u regionu pokazuje da je Ormuski moreuz zatvoren, navodeći da bi, u suprotnom, nafta nesmetano prolazila, a cene goriva u tim zemljama ne bi rasle.
(Tanjug)
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