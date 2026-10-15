STARLINK POD ZNAKOM PITANJA: EU razmatra priključenje Ukrajine na Govsatkom

EVROPSKA unija razmatra priključenje Ukrajine na program zaštićene satelitske komunikacije „Govsatkom“ i planira da početkom 2027. godine proširi njegove kapacitete uključivanjem komercijalnih satelitskih usluga.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

To je 14. oktobra saopštio portparol Evropske komisije Tomas Renije, odgovarajući na pitanje o mogućoj alternativi američkom sistemu „Starlink“ za Ukrajinu.

„Trenutno vodimo pregovore sa Ukrajinom o njenom punom priključenju na Govsatkom“, rekao je Renije.

Prema njegovim rečima, ovaj program objedinjuje postojeće satelitske kapacitete država članica EU. On je istakao da Evropa raspolaže resursima koji mogu pomoći Ukrajini da održi komunikacione veze.

Sledeća faza podrazumeva uključivanje komercijalnih satelitskih usluga, što se očekuje u januaru ili početkom 2027. godine.

„Vojne usluge potencijalno bi mogle da se pružaju preko komercijalnih servisa“, objasnio je predstavnik Evropske komisije.

On je dodao da Evropska komisija trenutno razmatra načine za uključivanje tih usluga u program Govsatkom.

Proširenje programa trebalo bi da obezbedi neophodne komunikacione usluge do potpunog uspostavljanja evropske satelitske konstelacije „IRIS“, koja će obuhvatati više od 300 satelita.

Prema rečima Renijea, očekuje se da će taj sistem do 2029. godine obezbeđivati kako osnovne komunikacione usluge, tako i usluge za vojne potrebe.

Kako navodi francuski list „Mond“, Govsatkom funkcioniše od januara 2026. godine i objedinjuje resurse državnih satelita namenjenih zaštićenim komunikacijama.

Međutim, Brisel nije precizirao da li bi privremena rešenja mogla da zamene mogućnosti „Staršilda“, vojnog satelitskog sistema kompanije „Spejseks“, koji koriste ukrajinske snage.

Predstavnik Evropske komisije odbio je da na brifingu direktno upoređuje evropske kapacitete sa sistemima „Starlink“ i „Staršild“.

On je objasnio da je najpre neophodno pribaviti potpune informacije o navodnim ograničenjima američkih sistema.

U Evropskoj komisiji su takođe naveli da u tom trenutku nisu imali informacije koje bi ukazivale na prekid razmene obaveštajnih podataka sa Ukrajinom.

U noći između 13. i 14. oktobra, bivši savetnik ukrajinskog ministra odbrane Sergej Sternenko saopštio je da dolazi do prekida u radu Starlinka kada se terminali kreću brzinom većom od 160 kilometara na čas.

Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska nije bila unapred obaveštena o ograničenjima, koja su dovela do neuspeha nekoliko operacija.

Kasnije je naveo da je satelitska veza počela da se gubi već pri brzinama od 60 do 70 kilometara na čas, dok su obični terminali nastavili da funkcionišu.

sputnikportal.rs

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