Porzingis pozitivan: "Nemam HIV niti AIDS"
Kristaps Porzingis oglasio se nakon brojnih spekulacija o svom zdravstvenom stanju, poručivši da se oseća sve bolje, ali da još ne može da precizira kada će se vratiti na parket. Centar Golden Stejta zahvalio je navijačima na podršci i istakao da je trenutno najvažnije da se u potpunosti oporavi.
Letonski košarkaš još nema utvrđen datum povratka na teren, ali će ponovo biti uz saigrače. U međuvremenu, nastavlja saradnju sa medicinskim timom, uz uverenje da njegov oporavak ide u dobrom smeru.
- Sarađujem sa lekarima i stručnjacima kako bih se što pre potpuno oporavio. Zaista osećam da mi je sve bolje i bolje. Potrebno je samo da budem strpljiv i verujem da ću uskoro ponovo biti u odličnom stanju - poručio je Porzingis.
Ipak, priznao je da mu trenutna situacija teško pada, naročito zbog činjenice da se tokom karijere više puta suočavao sa povredama i zdravstvenim poteškoćama. Neizvesnost oko uzroka sadašnjih problema dodatno mu otežava period van terena.
- Frustrirajuće je kada imate zdravstvene probleme, a ne možete precizno da utvrdite šta ih izaziva. Kada se na to nadovežu i sve povrede kroz koje sam prošao tokom karijere, nije lako. Ipak, prebrodićemo i ovo. Zdravlje je najveće bogatstvo. Hvala svima na podršci - naveo je košarkaš.
Porzingis se na kraju osvrnuo i na spekulacije koje su se pojavile na internetu, uključujući tvrdnje o mogućim ozbiljnim oboljenjima. Tom prilikom jasno je pozitivno tvrdio da ne boluje od HIV-a ili AIDS-a.
- Zahvalan sam svim internet doktorima koji pokušavaju da postave dijagnozu i pomognu mi, ali o meni brinu pravi stručnjaci i u najboljim sam rukama. Zato nema razloga za brigu. Nemam HIV niti AIDS - zaključio je Porzingis.
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