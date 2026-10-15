Nezapamćena drama u taboru Janika Sinera, sluti na najgore

Svet tenisa potresla je vest koja je momentalno upalila sve crvene alarme!

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Janik Siner proživljava prave dramatične trenutke. Prvi teniser sveta suočava se sa povredom koja bi mogla trajno da mu ugrozi nastavak bavljenja sportom!

Poznati teniski stručnjak Bred Gilbert potpuno je otvorio dušu u jednom podkastu i otkrio zastrašujuće detalje iz tabora italijanskog asa koji su zaledili njegove navijače.

Iza zatvorenih vrata Sinerovog tima odvija se nezapamćena drama. Legendarni trener Daren Kejhil proživljava pravu agoniju jer je potpuno odsečen i izolovan od Italijana

Gilbert je otkrio detalje razgovora sa Kejhilom koji pokazuju da je saradnja pukla na najgori mogući način:



- Daren je krenuo na aerodrom u Los Anđelesu kako bi odleteo na turnir gde je trebalo da se nađe sa Janikom. U poslednjem sekundu dobio je hladan poziv da Italijan uopšte neće igrati. Čovek od tada čeka bilo kakvu vest u potpunom mraku, ovo je strašno frustrirajuće!"

Foto: Instagram/janniksin

Šuška se da je Kejhilova misija u Sinerovom boksu definitivno završena i da je razlog upravo žestok sukob oko načina lečenja.

Ono što najviše plaši javnost jeste misterija oko Sinerovog kolena. Italijan je tajno angažovao čak tri različita medicinska stručnjaka kako bi po svaku cenu izbegao odlazak pod nož! Međutim, terapije ne pomažu.



- Pauzira nekoliko dana, vrati se na teren, ali se nepodnošljiv bol iznova vraća! Konstantno oseća nelagodnost", upozorava Gilbert.

Doktori daju sve od sebe, ali vremena više nema. Ukoliko se situacija hitno ne promeni do decembra kada počinju paklene pripreme za Australijan open, Siner će morati hitno na operaciju kolena!

Podsetimo, Italijan je već otkazao učešće na svim turnirima do kraja ove godine, a navijači širom sveta se mole da ova povreda ne označi i definitivni kraj jedne velike karijere u usponu.