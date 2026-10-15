"Poginućemo sutra": Ovako su Nikola Drinčić i Igor Ivanović najavili duel Radnik - Radnički (VIDEO)
Fudbalski klub Radnički odmeriće snage sa ekipom Radnika u dvanaestom kolu Superlige Srbije. Očekivanja od naredne utakmice izneli su novi šef stručnog štaba Nikola Drinčić i igrač Igor Ivanović. Drinčić je ekipu preuzeo pre par dana i nije bilo mnogo vremena, ipak radilo se makismalno što se moglo.
- Otkada sam došao uradili smo neke stvari koje se nadam da ćemo uspeti da implementiramo u igru. Imamo ozbiljnog protivnika koji kod kuće, čini mi se, ima samo jedan poraz. Već dugo godina grade neki sistem i imaju tu neku svoju viziju. Mi isto tako imamo naše planove i nadam se da ćemo uspeti da ih ostvarimo i da krenemo nekom uzlaznom linijom što pre. Generalno ima još puno da se igra. Faktički dosta bodova do plej-ofa, plej-auta. Tako da imamo za šta da se borimo i imamo ambicije. Ono što konstantno govorim igračima je da moraju da veruju u sebe, imaju karakter i imaju želju. To je prva osnova svega, da dolaze srećni na trening i da su zadovoljni - rekao je Nikola Drinčić.
On je zatim govorio i o narednom protivniku.
- Oni su jedan tim koji već duži vremenski period igra zajedno, imaju te neke svoje šablone, svoj sistem. Sa novim trenerom došlo je takođe nešto novo. U ovom trenutku oni imaju sjajan broj bodova i protiv velikih timova nisu gubili. Imamo veliko poštovanje prema njima. Isto tako ja verujem u ovaj tim, da nije tako ne bih bio ovde. Ponovo jedno je priča, mi možemo da pričamo do sutra, ukoliko igrači nisu spremni da to što radimo na treningu sprovedu u delo i to je generalno sva filozofija - zaključuje on.
Igrač Igor Ivanović bio je jasan i istakao da je cilj zabeležiti tri boda.
- Atmosfera u ekipi je stvarno fenomenalna od prvog dana kad je šef došao u klub. Stvarno se vidi pozitivna energija, svi momci rade odlično, svi su na maksimumu. Iskreno, stvarno se nadam pozitivnom rezultatu sigurno ćemo svi da „izginemo“ da se sa tri boda vratimo u Niš - kazao je Ivanović.
Utakmica, Radnik – Radnički Niš, biće odigrana u petak 16. oktobra u 17 sati. Glavni sudija biće Nenad Minaković.
Preporučujemo
Umro bivši šampion sveta
15. 10. 2026. u 10:21 >> 10:47
Meč rešen predajom! Masters u Šangaju dobio novog polufinalistu!
15. 10. 2026. u 10:39
Hrvat doživeo jednu od najvećih blamaža u karijeri
15. 10. 2026. u 10:34
Ma, beži tamo! Neverovatno šta je fudbaler Mančester sitija uradio sudiji (VIDEO)
15. 10. 2026. u 10:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Sjajne vesti za Crvenu zvezdu! Ibon Navaro dobio neočekivano "pojačanje"
Crveno-beli imaju još jedan razlog za slavlje nakon pobede nad Asvelom
14. 10. 2026. u 22:28
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)