Fudbal

"Poginućemo sutra": Ovako su Nikola Drinčić i Igor Ivanović najavili duel Radnik - Radnički (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 10. 2026. u 16:25

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Fudbalski klub Radnički odmeriće snage sa ekipom Radnika u dvanaestom kolu Superlige Srbije. Očekivanja od naredne utakmice izneli su novi šef stručnog štaba Nikola Drinčić i igrač Igor Ivanović. Drinčić je ekipu preuzeo pre par dana i nije bilo mnogo vremena, ipak radilo se makismalno što se moglo.

Погинућемо сутра: Овако су Никола Дринчић и Игор Ивановић најавили дуел Радник - Раднички (ВИДЕО)

FOTO: FK Radnički Niš

- Otkada sam došao uradili smo neke stvari koje se nadam da ćemo uspeti da implementiramo u igru. Imamo ozbiljnog protivnika koji kod kuće, čini mi se, ima samo jedan poraz. Već dugo godina grade neki sistem i imaju tu neku svoju viziju. Mi isto tako imamo naše planove i nadam se da ćemo uspeti da ih ostvarimo i da krenemo nekom uzlaznom linijom što pre. Generalno ima još puno da se igra. Faktički dosta bodova do plej-ofa, plej-auta. Tako da imamo za šta da se borimo i imamo ambicije. Ono što konstantno govorim igračima je da moraju da veruju u sebe, imaju karakter i imaju želju. To je prva osnova svega, da dolaze srećni na trening i da su zadovoljni - rekao je Nikola Drinčić.

On je zatim govorio i o narednom protivniku.

- Oni su jedan tim koji već duži vremenski period igra zajedno, imaju te neke svoje šablone, svoj sistem. Sa novim trenerom došlo je takođe nešto novo. U ovom trenutku oni imaju sjajan broj bodova i protiv velikih timova nisu gubili. Imamo veliko poštovanje prema njima. Isto tako ja verujem u ovaj tim, da nije tako ne bih bio ovde. Ponovo jedno je priča, mi možemo da pričamo do sutra, ukoliko igrači nisu spremni da to što radimo na treningu sprovedu u delo i to je generalno sva filozofija - zaključuje on.

Igrač Igor Ivanović bio je jasan i istakao da je cilj zabeležiti tri boda.

- Atmosfera u ekipi je stvarno fenomenalna od prvog dana kad je šef došao u klub. Stvarno se vidi pozitivna energija, svi momci rade odlično, svi su na maksimumu. Iskreno, stvarno se nadam pozitivnom rezultatu sigurno ćemo svi da „izginemo“ da se sa tri boda vratimo u Niš - kazao je Ivanović.

Utakmica, Radnik – Radnički Niš, biće odigrana u petak 16. oktobra u 17 sati. Glavni sudija biće Nenad Minaković.

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