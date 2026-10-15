„A SADA PRAVAC LAZAREVAC“ Sara Pavkov otkrila kako je Tamića pripremila za akciju
ČLANICA Predsedništva Srpske napredne stranke Sara Pavkov oglasila se na društvenim mrežama i podelila objavu u kojoj je opisala atmosferu pred odlazak u Lazarevac, uz kafu, dobru energiju i poruku o podršci politici daljeg razvoja i prosperiteta.
Pavkov je u objavi posebno istakla Tamića, za koga je navela da bez kofeina ne kreće u akciju, a uz duhovit opis pripreme kafe poručila je da je energija podignuta i da su spremni za nastavak aktivnosti.
- Kafa? Kafa možeeee! Za našeg Tamića, koji bez kofeina ne kreće u akciju! Zato smo mu skuvale jaku kafu, popravile raspoloženje i podigle energiju! I dobro je reagovao - izjavila je ona.
- Sad smo svi na 100%! A sada pravac Lazarevac, da sa našim građanima podržimo jedinu politiku daljeg razvoja i prosperiteta Zajedno do pobede! Lista broj 1 „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“!“ - napisala je Sara Pavkov na svom Instagram profilu.
Današnji skup u Lazarevcu biće prilika da predstavnici SNS-a razgovaraju sa građanima i predstave svoje političke poruke, uz isticanje tema razvoja, napretka i budućnosti Srbije.
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