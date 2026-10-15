ŠTANGLICE SA MAKOM: Kremasta testura i elegantan izgled
Bele štangle idealne su za slavske trpeze, praznična okupljanja, porodične proslave, ali i za sve one trenutke kada želite da svoje ukućane i goste počastite domaćim slatkišem koji izgleda otmeno, a osvaja već pri prvom zalogaju.
Sastojci
Za kolač:
- 1 pakovanje rozen kora (8 kora)
- 300 gr kristal šećera
- 300 ml mleka
- 300 gr mlevenog maka, bez dodataka
- 100 gr mlevenog keksa
- 250 gr maslaca
Za glazuru:
- 150 gr bele čokolade
- 4 kašike ulja
Priprema
U šerpicu sipajte mleko i dodajte šećer, pa zagrejte do ključanja. Kada smesa provri, ubacite mleveni mak, smanjite temperaturu na srednju i kuvajte oko tri minuta, uz mešanje.
Sklonite šerpicu sa ringle, pa u vruć fil odmah dodajte maslac i mešajte dok se potpuno ne otopi i sjedini sa smesom. Potom umešajte mleveni keks i sve dobro promešajte. Ostavite fil da se prohladi nekoliko minuta, kako bi se blago zgusnuo.
Toplim filom premažite rozen kore, raspoređujući približno po jednu kutlaču fila na svaku koru. Ređajte ih jednu preko druge, vodeći računa da fil bude ravnomerno raspoređen.
Pripremljen kolač prekrijte prozirnom folijom i dobro je uvucite sa svih strana. Odozgo stavite dasku ili neko blago opterećenje, pa kolač ostavite u frižideru preko noći da se lepo stegne i kore omekšaju.
Sledećeg dana pripremite glazuru. Na niskoj temperaturi otopite belu čokoladu sa uljem, uz povremeno mešanje. Kada se smesa malo prohladi, ravnomerno je prelijte preko kolača.
Vratite kolač u frižider dok se glazura potpuno ne stegne. Na kraju ga oštrim nožem isecite na uredne štangle i poslužite.
Prijatno!
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