ŠTANGLICE SA MAKOM: Kremasta testura i elegantan izgled

Bele štangle idealne su za slavske trpeze, praznična okupljanja, porodične proslave, ali i za sve one trenutke kada želite da svoje ukućane i goste počastite domaćim slatkišem koji izgleda otmeno, a osvaja već pri prvom zalogaju.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za kolač:

1 pakovanje rozen kora (8 kora)

300 gr kristal šećera

300 ml mleka

300 gr mlevenog maka, bez dodataka

100 gr mlevenog keksa

250 gr maslaca

Za glazuru:

150 gr bele čokolade

4 kašike ulja

Priprema

U šerpicu sipajte mleko i dodajte šećer, pa zagrejte do ključanja. Kada smesa provri, ubacite mleveni mak, smanjite temperaturu na srednju i kuvajte oko tri minuta, uz mešanje.

Sklonite šerpicu sa ringle, pa u vruć fil odmah dodajte maslac i mešajte dok se potpuno ne otopi i sjedini sa smesom. Potom umešajte mleveni keks i sve dobro promešajte. Ostavite fil da se prohladi nekoliko minuta, kako bi se blago zgusnuo.

Toplim filom premažite rozen kore, raspoređujući približno po jednu kutlaču fila na svaku koru. Ređajte ih jednu preko druge, vodeći računa da fil bude ravnomerno raspoređen.

Pripremljen kolač prekrijte prozirnom folijom i dobro je uvucite sa svih strana. Odozgo stavite dasku ili neko blago opterećenje, pa kolač ostavite u frižideru preko noći da se lepo stegne i kore omekšaju.

Sledećeg dana pripremite glazuru. Na niskoj temperaturi otopite belu čokoladu sa uljem, uz povremeno mešanje. Kada se smesa malo prohladi, ravnomerno je prelijte preko kolača.

Vratite kolač u frižider dok se glazura potpuno ne stegne. Na kraju ga oštrim nožem isecite na uredne štangle i poslužite.

Prijatno!