PAPA SE BORI POSLE TEŠKE OPERACIJE: Krenuo na fizikalnu terapiju

PAPA Lav XIV krenuo je danas na fizikalnu terapiju, a njegov postoperativni oporavak teče prema očekivanjima, saopštila je danas kancelarija za štampu Svete stolice.

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- Rendgenski snimak grudnog koša pokazao je dobar oporavak operisanog pluća. Svoje svakodnevne aktivnosti obavlja samostalno. Njegova sesija fizikalne terapije uključivala je vežbe za pun opseg pokreta- piše u saopštenju, prenela je agencija ANSA.

Direktor Vatikanske pres službe Mateo Bruni kazao je da Papa "nastavlja sa svojim radnim aktivnostima".

Poglavar Rimokatoličke crkve u utorak je bio podvrgnut torakalnoj operaciji tokom koje mu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila.

Postoperativna histopatološka analiza potvrdila je dijagnozu adenokarcinoma pluća, kao što se i sumnjalo na osnovu preoperativnih pregleda.

Još uvek se čekaju rezultati biopsije.

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(Tanjug)