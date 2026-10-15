PAPA SE BORI POSLE TEŠKE OPERACIJE: Krenuo na fizikalnu terapiju
PAPA Lav XIV krenuo je danas na fizikalnu terapiju, a njegov postoperativni oporavak teče prema očekivanjima, saopštila je danas kancelarija za štampu Svete stolice.
- Rendgenski snimak grudnog koša pokazao je dobar oporavak operisanog pluća. Svoje svakodnevne aktivnosti obavlja samostalno. Njegova sesija fizikalne terapije uključivala je vežbe za pun opseg pokreta- piše u saopštenju, prenela je agencija ANSA.
Direktor Vatikanske pres službe Mateo Bruni kazao je da Papa "nastavlja sa svojim radnim aktivnostima".
Poglavar Rimokatoličke crkve u utorak je bio podvrgnut torakalnoj operaciji tokom koje mu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila.
Postoperativna histopatološka analiza potvrdila je dijagnozu adenokarcinoma pluća, kao što se i sumnjalo na osnovu preoperativnih pregleda.
Još uvek se čekaju rezultati biopsije.
BONUS VIDEO:
Kako se narod ponašao u Vatikanu nakon što je odabran papa
(Tanjug)
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