Politika

„PRAVDA SE NE DELI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA!“ Mesarović brutalno odgovorila Mariniki Tepić: Niko nije iznad institucija

В. Н.

15. 10. 2026. u 16:20

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ADRIJANA Mesarović, članica Predsedništva SNS, osvrnula se na nove optužbe Marinike Tepić, istakavši da se pravda ne traži na društvenim mrežama.

„ПРАВДА СЕ НЕ ДЕЛИ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА!“ Месаровић брутално одговорила Мариники Тепић: Нико није изнад институција

Foto: Printscreen Instagram - Adrijana Mesarović

-Marinika Tepić nastavlja sa svojom dobro poznatom političkom praksom: iznošenjem teških optužbi, javnim prozivanjem i pokušajima da se politički pritisak predstavi kao borba za pravdu. Umesto da sačeka da nadležne institucije utvrde činjenice, Marinika Tepić već postavlja pitanja o nalogodavcima, organizatorima i onima koji su navodno nekoga štitili, ostavljajući utisak da su krivica i odgovornost unapred utvrđene. Postavlja se pitanje da li Marinika Tepić želi da bude političar ili da istovremeno preuzme ulogu tužioca i sudije- upitala je Mesarović na Instagramu.

Ona je naglasila da je posebno licemerno kada se neko deklarativno zalaže za nezavisne institucije, a istovremeno pokušava da njihov rad usmerava političkim objavama i javnim pritiscima.

-Ako postoje dokazi o bilo čijem krivičnom delu, oni moraju biti ispitani, bez obzira na stranačku pripadnost. Ali političke optužbe, medijski navodi i nečija očekivanja ne mogu zameniti dokaze i zakonom propisan postupak. Očigledno je da Marinika Tepić pred predstojeće izbore ponovo bira političku konfrontaciju i teške optužbe kao sredstvo javnog nastupa. Međutim, nijedna politička stranka, pa ni ona kojoj pripada Marinika Tepić, nema pravo da određuje ko je kriv, ko mora biti optužen i kakvu odluku Tužilaštvo treba da donese. Srbija mora biti država u kojoj institucije postupaju po zakonu, a odgovornost se utvrđuje na osnovu činjenica i dokaza. To pravilo mora važiti za svakoga, bez izuzetka. Marinika Tepić može da postavlja pitanja i zahteva odgovore. Ali mora da prihvati da se pravda ne deli na društvenim mrežama, da politička optužba nije presuda i da nijedan političar nema pravo da preuzima ovlašćenja pravosudnih institucija. Pobeđuje lista broj 1 – „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“- poručila je Mesarović.

alo.rs

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