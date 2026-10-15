„PRAVDA SE NE DELI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA!“ Mesarović brutalno odgovorila Mariniki Tepić: Niko nije iznad institucija

ADRIJANA Mesarović, članica Predsedništva SNS, osvrnula se na nove optužbe Marinike Tepić, istakavši da se pravda ne traži na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen Instagram - Adrijana Mesarović

-Marinika Tepić nastavlja sa svojom dobro poznatom političkom praksom: iznošenjem teških optužbi, javnim prozivanjem i pokušajima da se politički pritisak predstavi kao borba za pravdu. Umesto da sačeka da nadležne institucije utvrde činjenice, Marinika Tepić već postavlja pitanja o nalogodavcima, organizatorima i onima koji su navodno nekoga štitili, ostavljajući utisak da su krivica i odgovornost unapred utvrđene. Postavlja se pitanje da li Marinika Tepić želi da bude političar ili da istovremeno preuzme ulogu tužioca i sudije- upitala je Mesarović na Instagramu.

Ona je naglasila da je posebno licemerno kada se neko deklarativno zalaže za nezavisne institucije, a istovremeno pokušava da njihov rad usmerava političkim objavama i javnim pritiscima.

-Ako postoje dokazi o bilo čijem krivičnom delu, oni moraju biti ispitani, bez obzira na stranačku pripadnost. Ali političke optužbe, medijski navodi i nečija očekivanja ne mogu zameniti dokaze i zakonom propisan postupak. Očigledno je da Marinika Tepić pred predstojeće izbore ponovo bira političku konfrontaciju i teške optužbe kao sredstvo javnog nastupa. Međutim, nijedna politička stranka, pa ni ona kojoj pripada Marinika Tepić, nema pravo da određuje ko je kriv, ko mora biti optužen i kakvu odluku Tužilaštvo treba da donese. Srbija mora biti država u kojoj institucije postupaju po zakonu, a odgovornost se utvrđuje na osnovu činjenica i dokaza. To pravilo mora važiti za svakoga, bez izuzetka. Marinika Tepić može da postavlja pitanja i zahteva odgovore. Ali mora da prihvati da se pravda ne deli na društvenim mrežama, da politička optužba nije presuda i da nijedan političar nema pravo da preuzima ovlašćenja pravosudnih institucija. Pobeđuje lista broj 1 – „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“- poručila je Mesarović.

alo.rs