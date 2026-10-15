Fudbal

Povratak u Austriju: Karlos Alkaraz opet igra na turniru u Beču

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 10. 2026. u 16:30

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ŠPANAC se posle pet godina vraća u Beč.

Повратак у Аустрију: Карлос Алкараз опет игра на турниру у Бечу

Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Karlos Alkaraz odlučio je da prihvati specijalnu pozivnicu za ovaj turnir iz serije 500 i na njemu će nastupiti prvi put od 2021. godine.

On je tada kao 18-godišnjak stigao do polufinala gde je bolji od njega bio Aleksander Zverev.

Alkaraz je ove sezone muku mučio sa povredom zgloba i zbog toga je propustio Rolan Garos i Vimbldon. Na Australijan openu je stigao do titule, a osvojio je još trofeje u Dohi i Tokiju.

Turnir u Beču na programu je od 26. oktobra do 1. novembra.

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