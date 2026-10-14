"SPREMNI SMO ZA BILO KAKVO PRIMIRJE": Zelenski očajan, pristaje i na teške kompromise
UKRAJINSKI predsednik, Vladimir Zelenski, izjavio je da je Ukrajina spremna za primirje i pregovore sa Rusijom, ali da najnoviji ruski napadi na ukrajinsku teritoriju pokazuju nastavak eskalacije sukoba uprkos razgovorima o mogućem energetskom primirju.
Zelenski je tokom današnjeg sastanka sa britanskim premijerom, Endijem Bernamom u Londonu zahvalio britanskoj vladi i narodu na podršci Ukrajini od početka ruske invazije punog obima, prenosi ukrajinski javni servis "Suspilne".
- Spremni smo za bilo kakvo primirje. Od samog početka ruske okupacije bili smo spremni da zaustavimo ovaj rat, sednemo i razgovaramo. Svaki dijalog je bolji od napada - rekao je Zelenski.
On je ocenio da nastavak ruskih napada nije u skladu sa idejom energetskog primirja i ukazao na potrebu zaštite ukrajinske infrastrukture i stanovništva.
Zelenski je najavio da će sa britanskim premijerom razgovarati i o problemima u vezi sa funkcionisanjem sistema Starlink i razmenom obaveštajnih podataka.
Ukrajinski predsednik Zelenski u poseti je Velikoj Britaniji gde se sastao s Bernamom i sa britanskim kraljem Čarlsom III.
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