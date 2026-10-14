Svet

"SPREMNI SMO ZA BILO KAKVO PRIMIRJE": Zelenski očajan, pristaje i na teške kompromise

Jelena Ždralić

14. 10. 2026. u 21:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKRAJINSKI predsednik, Vladimir Zelenski, izjavio je da je Ukrajina spremna za primirje i pregovore sa Rusijom, ali da najnoviji ruski napadi na ukrajinsku teritoriju pokazuju nastavak eskalacije sukoba uprkos razgovorima o mogućem energetskom primirju.

СПРЕМНИ СМО ЗА БИЛО КАКВО ПРИМИРЈЕ: Зеленски очајан, пристаје и на тешке компромисе

Foto: Tanjug (AP Photo/Heather Khalifa)

Zelenski je tokom današnjeg sastanka sa britanskim premijerom, Endijem Bernamom u Londonu zahvalio britanskoj vladi i narodu na podršci Ukrajini od početka ruske invazije punog obima, prenosi ukrajinski javni servis "Suspilne".

- Spremni smo za bilo kakvo primirje. Od samog početka ruske okupacije bili smo spremni da zaustavimo ovaj rat, sednemo i razgovaramo. Svaki dijalog je bolji od napada - rekao je Zelenski.

On je ocenio da nastavak ruskih napada nije u skladu sa idejom energetskog primirja i ukazao na potrebu zaštite ukrajinske infrastrukture i stanovništva.

Zelenski je najavio da će sa britanskim premijerom razgovarati i o problemima u vezi sa funkcionisanjem sistema Starlink i razmenom obaveštajnih podataka.

Ukrajinski predsednik Zelenski u poseti je Velikoj Britaniji gde se sastao s Bernamom i sa britanskim kraljem Čarlsom III.

BONUS VIDEO: 

Šoškić: Ako mi ponovo dođemo na vlast nema povecanja penzija i plata

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Sjajne vesti za Crvenu zvezdu! Ibon Navaro dobio neočekivano pojačanje

Sjajne vesti za Crvenu zvezdu! Ibon Navaro dobio neočekivano "pojačanje"