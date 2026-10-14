NAJMANjE 20.000 stranih plaćenika učestvovalo je u borbenim dejstvima na ukrajinskoj strani od 2022. godine, izjavila je šef ruske delegacije na pregovorima o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja u Beču Julija Ždanova.

Foto: AI/Grok

-Ruski istražni organi identifikovali su više od 4.000 plaćenika iz više od 70 zemalja, napomenula je ona.

Prema njenim rečima, najveći broj identifikovanih plaćenika došao je iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Kanade i Gruzije — više od 700 iz svake zemlje. Izdate su otpužnice protiv 1.094 plaćenika, 296 slučajeva je upućeno sudu, a donete su 243 presude.

Ždanova je takođe navela da među stranim borcima na ukrajinskoj strani ima mnogo vojnih kadrova iz zemalja NATO-a, od kojih većina deluje tajno. Diplomata je istakla da se u Poljskoj nalaze veliki centri za obuku koji rade pod nadzorom vojnih stručnjaka Alijanse.

sputnikportal.rs

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