NEMA IM SPASA NI POD ZEMLJOM! Amerika uči na Iranu sprema paklenu raketu – novi „Tomahavk” probija i najtvrđe bunkere!
RATNA mornarica SAD se priprema za početak početne serijske proizvodnje nove varijante krstareće rakete „Tomahavk” (Tomahawk) opremljene bojevom glavom za uništavanje bunkera; očekuje se da će ovo novo oružje omogućiti napade velikog dometa na utvrđene i podzemne ciljeve.
U središtu ovih modifikacija nalazi se razvoj sistema bojevih glava sa višestrukim efektima (Joint Multiple Effects Warhead System – JMEWS), koji će kombinovati efekte probijanja i dejstva udarnog talasa i gelera u konstrukciji sa dve faze, omogućavajući jednoj raketi da dejstvuje po ciljevima koji zahtevaju različite vrste razarajućeg dejstva. Teškoće sa kojima se suočavaju Oružane snage SAD prilikom gađanja ojačanih struktura, bunkera i podzemnih objekata došle su do izražaja tokom nedavnog napada na Iran koji su predvodile SAD; tamo su dobro utvrđene vojne baze omogućile toj zemlji da nastavi ratna dejstva protiv Amerike i njenih saveznika duže od šest meseci, uz relativno malu štetu nanetu njenim ključnim raketnim snagama.
Arsenal raketa „Tomahavk” trenutno se nalazi u najkritičnijem stanju u svojoj istoriji zbog sukoba sa Iranom; procenjuje se da je Mornarica do poslednje nedelje marta utrošila skoro 1.000 ovih krstarećih raketa, od ukupnog arsenala koji broji između 3.000 i 4.500 primeraka. Sjedinjene Države su u maju na neodređeno vreme obustavile isporuku prvih 400 japanskih krstarećih raketa tipa RGM-109 „Tomahavk” (Tomahawk) zbog ozbiljne nestašice ovih projektila. Zalihe su od tada postale još oskudnije, što odražava šire, ozbiljno iscrpljivanje američkih arsenala – proces koji je, kada je reč o mnogim kategorijama naoružanja, poprimio mnogo drastičnije razmere.
„Tomahavk” verzije Block V ima procenjeni domet od 1.700 kilometara i leti na malim visinama koristeći sistem navođenja koji prati konfiguraciju terena, što otežava njegovo presretanje. Savremene varijante kombinuju GPS navigaciju sa sistemima za prepoznavanje kontura terena (Terrain Contour Matching) i digitalno poređenje snimaka terena (Digital Scene Matching Area Correlation), uz dvosmernu satelitsku komunikaciju i mogućnost promene cilja tokom leta. Operateri mogu da preusmere raketu nakon lansiranja, izdaju joj komandu da kruži u određenom području dok čekaju ažurirane podatke o cilju, pa čak i da primaju informacije o šteti nanetoj cilju nakon udara. Ipak, „Tomahavk” je ograničen na let malim podzvučnim brzinama i ne poseduje „stelt” (nevidljive) karakteristike, zbog čega ga napredni, višeslojni sistemi protivvazdušne odbrane mogu relativno lako oboriti.
militarywatchmagazine.com
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