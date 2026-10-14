Svet

NEMA IM SPASA NI POD ZEMLJOM! Amerika uči na Iranu sprema paklenu raketu – novi „Tomahavk” probija i najtvrđe bunkere!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 10. 2026. u 19:49

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RATNA mornarica SAD se priprema za početak početne serijske proizvodnje nove varijante krstareće rakete „Tomahavk” (Tomahawk) opremljene bojevom glavom za uništavanje bunkera; očekuje se da će ovo novo oružje omogućiti napade velikog dometa na utvrđene i podzemne ciljeve.

НЕМА ИМ СПАСА НИ ПОД ЗЕМЉОМ! Америка учи на Ирану спрема паклену ракету – нови „Томахавк” пробија и најтврђе бункере!

Handout / AFP / Profimedia

U središtu ovih modifikacija nalazi se razvoj sistema bojevih glava sa višestrukim efektima (Joint Multiple Effects Warhead System – JMEWS), koji će kombinovati efekte probijanja i dejstva udarnog talasa i gelera u konstrukciji sa dve faze, omogućavajući jednoj raketi da dejstvuje po ciljevima koji zahtevaju različite vrste razarajućeg dejstva. Teškoće sa kojima se suočavaju Oružane snage SAD prilikom gađanja ojačanih struktura, bunkera i podzemnih objekata došle su do izražaja tokom nedavnog napada na Iran koji su predvodile SAD; tamo su dobro utvrđene vojne baze omogućile toj zemlji da nastavi ratna dejstva protiv Amerike i njenih saveznika duže od šest meseci, uz relativno malu štetu nanetu njenim ključnim raketnim snagama.

Ovaj program predstavlja pokušaj proširenja mogućnosti već postojećeg oružja za udare velikog dometa, umesto uvođenja potpuno nove rakete. Postojeće rakete „Tomahavk” verzije Block IV nose jedinstvenu bojevu glavu (unitary warhead) mase oko 1.000 funti (oko 450 kg), dok je konfiguracija Block Vb predviđena za integraciju sistema JMEWS. Nova bojeva glava bi stoga mogla da omogući Mornarici da iskoristi postojeću infrastrukturu za lansiranje raketa „Tomahavk”, uz istovremeno sticanje specijalizovane sposobnosti za dejstvo po ciljevima koje je teško uništiti konvencionalnim jedinstvenim bojevim glavama. Stvarna efikasnost sistema protiv duboko ukopanih objekata zavisiće od više faktora, uključujući dubinu i konstrukciju cilja, sposobnost bojeve glave da probije prepreku i preciznost završnog navođenja rakete.

Foto Vikipedija


Arsenal raketa „Tomahavk” trenutno se nalazi u najkritičnijem stanju u svojoj istoriji zbog sukoba sa Iranom; procenjuje se da je Mornarica do poslednje nedelje marta utrošila skoro 1.000 ovih krstarećih raketa, od ukupnog arsenala koji broji između 3.000 i 4.500 primeraka. Sjedinjene Države su u maju na neodređeno vreme obustavile isporuku prvih 400 japanskih krstarećih raketa tipa RGM-109 „Tomahavk” (Tomahawk) zbog ozbiljne nestašice ovih projektila. Zalihe su od tada postale još oskudnije, što odražava šire, ozbiljno iscrpljivanje američkih arsenala – proces koji je, kada je reč o mnogim kategorijama naoružanja, poprimio mnogo drastičnije razmere.

„Tomahavk” verzije Block V ima procenjeni domet od 1.700 kilometara i leti na malim visinama koristeći sistem navođenja koji prati konfiguraciju terena, što otežava njegovo presretanje. Savremene varijante kombinuju GPS navigaciju sa sistemima za prepoznavanje kontura terena (Terrain Contour Matching) i digitalno poređenje snimaka terena (Digital Scene Matching Area Correlation), uz dvosmernu satelitsku komunikaciju i mogućnost promene cilja tokom leta. Operateri mogu da preusmere raketu nakon lansiranja, izdaju joj komandu da kruži u određenom području dok čekaju ažurirane podatke o cilju, pa čak i da primaju informacije o šteti nanetoj cilju nakon udara. Ipak, „Tomahavk” je ograničen na let malim podzvučnim brzinama i ne poseduje „stelt” (nevidljive) karakteristike, zbog čega ga napredni, višeslojni sistemi protivvazdušne odbrane mogu relativno lako oboriti.

militarywatchmagazine.com

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