VUČIĆ OBEĆAO VEĆE PLATE I PENZIJE: Držite me za reč!

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, obraćajući se na mitingu u Šapcu obećao je veliko povećanje prosečne plate.

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- I kažem penzionerima: sledeće godine, ako nam stopa rasta bude preko 4,2 odsto, imaćete i preko 10 odsto uvećanje penzija. Penzije će pratiti plate, a plate će značajno da rastu. U Šapcu, za samo četiri godine, zapamtite moje reči, prosečna plata će biti preko 1.450 evra. I u Loznici i u Šapcu biće preko 1.450 evra. To vam je moje obećanje i držite me za reč.