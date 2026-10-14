Hapoel razbio Bešiktaš! Težak poraz ekipe koju sa klupe predvodi Dušan Alimpijević
Težak poraz Bešiktaša koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević.
Košarkaški Hapoela iz Tel Aviva savladali su u 5. kolu Evrolige ekipu Bešiktaša sa ubedljivih 100:82.
Ekipa Dimitrisa Itudisa kontrolisala je dešavanja na parketu skoro ceo meč, te bez problema došla do laganog trijumfa.
Za slavlje Hapoela najveće zasluge pripadaju lideru crvenih – Elajdži Brajantu, kao i srpskom reprezentativcu Vasiliju Miciću. Dvojac strelaca domaćih ubacio je po 16 poena, dok su po poen manje dodal Blejkni, Kofi i nekadašnji as Partizana – Zek Ledej.
U timu srpskog selektora, Dušana Alimpijevića, najbolji meč odigrao je Ante Žižić, koji se istakao sa učinkom od 17 poena, devet skokova i četiri asistencije.
Bešiktaš u narednom kolu dočekuje Bajern, koji večeras u Istanbulu odmerava snage sa Efesom, dok Hapoel gostuje Panatinaikosu.
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