Košarka

Hapoel razbio Bešiktaš! Težak poraz ekipe koju sa klupe predvodi Dušan Alimpijević

Filip Milošević

14. 10. 2026. u 20:13

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Težak poraz Bešiktaša koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević.

Хапоел разбио Бешикташ! Тежак пораз екипе коју са клупе предводи Душан Алимпијевић

Photo: F.S./ATAImages

Košarkaški Hapoela iz Tel Aviva savladali su u 5. kolu Evrolige ekipu Bešiktaša sa ubedljivih 100:82.

Ekipa Dimitrisa Itudisa kontrolisala je dešavanja na parketu skoro ceo meč, te bez problema došla do laganog trijumfa.

Za slavlje Hapoela najveće zasluge pripadaju lideru crvenih – Elajdži Brajantu, kao i srpskom reprezentativcu Vasiliju Miciću. Dvojac strelaca domaćih ubacio je po 16 poena, dok su po poen manje dodal Blejkni, Kofi i nekadašnji as Partizana – Zek Ledej.

U timu srpskog selektora, Dušana Alimpijevića, najbolji meč odigrao je Ante Žižić, koji se istakao sa učinkom od 17 poena, devet skokova i četiri asistencije.

Bešiktaš u narednom kolu dočekuje Bajern, koji večeras u Istanbulu odmerava snage sa Efesom, dok Hapoel gostuje Panatinaikosu.

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