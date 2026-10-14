"UBIĆU TE AKO TE JOŠ JEDNOM VIDIM" Manijak u blokaderskom stilu nasrsnuo na aktivistkinju SNS-a i Velikoj Krsni
AKTIVISTIKNjA Srpske napredne stranke Marijana Đorđević iz Velike Krsne kod Mladenovca izjavila je da joj je sin njene komšinice pretio i vređao je nakon što je komšinici odnela paket namenjen starijima od 65 godina.
Prema njenim rečima, muškarac joj je pretio smrću, a slučaj je prijavila policiji. Navela je i da su njeni roditelji uznemireni zbog incidenta.
- Njen sin je osuo paljbu po meni, vređao me je, pitao šta ću ja u njegovom dvorištu - ispričala je nesrećna žena, prenosi Republika.
Ona dodaje da bi bila i fizički napadnuta da nije otišla u kola.
- Otišao je kod mojih roditelja i vratio im paket i nastavio je da me juri i da mi preti .- rekla je aktivistkinja SNS.
Ona dodaje da joj je manijak pretio otvoreno rečima: "Ubiću te, ako te još jednom vidim".
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