Politika

"UBIĆU TE AKO TE JOŠ JEDNOM VIDIM" Manijak u blokaderskom stilu nasrsnuo na aktivistkinju SNS-a i Velikoj Krsni

В.Н.

14. 10. 2026. u 20:16

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AKTIVISTIKNjA Srpske napredne stranke Marijana Đorđević iz Velike Krsne kod Mladenovca izjavila je da joj je sin njene komšinice pretio i vređao je nakon što je komšinici odnela paket namenjen starijima od 65 godina.

УБИЋУ ТЕ АКО ТЕ ЈОШ ЈЕДНОМ ВИДИМ Манијак у блокадерском стилу насрснуо на активисткињу СНС-а и Великој Крсни

Foto: Novosti

Prema njenim rečima, muškarac joj je pretio smrću, a slučaj je prijavila policiji. Navela je i da su njeni roditelji uznemireni zbog incidenta.

 - Njen sin je osuo paljbu po meni, vređao me je, pitao šta ću ja u njegovom dvorištu - ispričala je nesrećna žena, prenosi Republika. 

Ona dodaje da bi bila i fizički napadnuta da nije otišla u kola.

 - Otišao je kod mojih roditelja i vratio im paket i nastavio je da me juri i da mi preti .- rekla je aktivistkinja SNS.

Ona dodaje da joj je manijak pretio otvoreno rečima: "Ubiću te, ako te još jednom vidim".

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Svet

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PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

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