"UBIĆU TE AKO TE JOŠ JEDNOM VIDIM" Manijak u blokaderskom stilu nasrsnuo na aktivistkinju SNS-a i Velikoj Krsni

AKTIVISTIKNjA Srpske napredne stranke Marijana Đorđević iz Velike Krsne kod Mladenovca izjavila je da joj je sin njene komšinice pretio i vređao je nakon što je komšinici odnela paket namenjen starijima od 65 godina.

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Prema njenim rečima, muškarac joj je pretio smrću, a slučaj je prijavila policiji. Navela je i da su njeni roditelji uznemireni zbog incidenta.

- Njen sin je osuo paljbu po meni, vređao me je, pitao šta ću ja u njegovom dvorištu - ispričala je nesrećna žena, prenosi Republika.

Ona dodaje da bi bila i fizički napadnuta da nije otišla u kola.

- Otišao je kod mojih roditelja i vratio im paket i nastavio je da me juri i da mi preti .- rekla je aktivistkinja SNS.

Ona dodaje da joj je manijak pretio otvoreno rečima: "Ubiću te, ako te još jednom vidim".