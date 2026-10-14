Rijera pred Lugano pričao o Kataiju: "Nisam diktator, ni otac, ni policajac..."

Trener Crvene zvezde obratio se javnosti pred početak Lige konferencija.

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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 započinju put u ovosezonskom izdanju Lige konferencija. Ekipa Alberta Rijere, a pre njega Dejana Stankovića, nije uspela da se domogne Lige šampiona koja je bila primarni cilj, a onda ni do Lige Evrope posle eliminacije od Viktorije Plzenj.

Na kraju su crveno-beli završili u ligaškoj fazi trećeg po rangu evropskog takmičenja i u njega ulaze sa visokim ambicijama. U Ljutice Bogdana se podrazumeva prolaz u nokaut, a prvi rival na putu ka narednoj fazi jeste švajcarski Lugano.

Pred utakmicu na "AIL Areni", utiske je izneo strateg crveno-belih Albert Rijera.

- Moraju biti operzni jer ih znam, eliminisao sam ih, igralo sam tri puta u tri godine. Imaju trenera koji je ovde godinama, veoma je važno to u fudbalu, jer treba vremena. Ja sam tačno dva meseca tu, trebaće nam vremena, ali još smo daleko od onoga što želimo. Cilj je da dođemo do tog nivoa, ali mi moramo da pobeđujemo, to traži ovaj klub. Fokusirani smo da se kvalifikujemo za nokaut fazu.

Aleksandar Katai je zbog nediscipline odstranjen iz tima, upravo na inicijativu španskog stručnjaka.

- Nisam diktator, nisam im otac, nisam policajac. Ja sam trener. Zamislite da svaki od njih 25 radi šta hoće. to bi bio cirkus. Ja neću da ovo bude cirkus. Svako kažnjava sebe - ja sam fokusiran da tim bude bolji, pobeđuje i to je moj posao. Nadam se da je to već jasno. Želim balans, stabilnost, želim smirenost, proces. Volim da budem organizovan i da obratim pažnju na mnogo detalja. Kada izgubimo, nije smak sveta. Sutra nije kvalifikaciona utakmica. Igra se za tri boda. Hoćemo da počnemo sa tri boda.

Španski stručnjak je svestan težine zadatka:

- Fudbal je potpuno drugačiji. Menjaju se okolnosti. trener je formirao tim kakav želi. Ja sam samo dva meseca u klubu. Mi smo u procesu. Prilično smo daleko od onoga što želimo. Video sam nivo na kojem možemo da budemo. U klubu ima mnogo očekivanja.

Uptan je o potencijalnim provokacijama od strane igrača švajcarskog kluba.

- Ovo je fudbal, nije o tuči ili provokacijama. Treba biti fokusiran. Moji igrači moraju da znaju šta rade sa loptom i bez nje kad su na terenu. Jedina poruka koju sam im poslao pred Plzen je da ih ostane 11 na terenu. Moramo da ostanemo fokusirani na fudbal.

Biće teško na početku epizode u LK za crveno-bele, ističe Španac.

- Prve tri utakmice igramo protiv timova koji su prvi u svojim ligama. Kao da su kvalifikacije za Ligu šampiona. Mi imamo samopouzdanje, radili smo dobro. Video sam ubeđenost na licu mojih igrača kada sam im predočio plan za utakmicu. Mnogo je povreda u fudbalu, takav je kalendar, ne možemo da ga promenimo. Nedostaju nam važni igrači, ali imamo rešenja kako da nadoknadimo to.

Rijera je postavio pitanje okupljenim predstavnicima "sedme sile":

- Da li ja mogu vama da postavim pitanje? Da li znate zašto to radim sa Lukasenom i Nakajamom? Morate da znate zašto to radim ako pišete o tome. Kada imate "igrač na igrača" onda je bolje da ih zamenimo, nekad igramo ovako, nekad onako. Iznenađenje je veoma važan faktor. Ali vrlo je važno da znate zašto to radimo. Kada pobedimo, to je veoma dobra ideja, kada izgubimo, to je veoma loša ideja. Ako ste novinar i pišete, onda morate znati o čemu pišete.

Za kraj, nije želeo da govori o tome ko će igrati, a ko neće.

- Ne mogu da vam dam informacije o Ristiću da li će igrati, ali sam veoma srećan njegovim napretkom. Bio je dugo bez 90 minuta igre, video sam da nije spreman. Ristić će igrati kada mi odlučimo, igraće kada bude spreman. To je moja odgovornost. Gudelj, Gaštarov, Kostov... Volim igrače koji su gladni. Volim igrače koji su gladni, to je način na koji radim, slušaju me - z