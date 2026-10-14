Politika

VJT U PROKUPLJU: Pokrenut postupak protiv dvojice osumnjičenih za silovanje

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 10. 2026. u 19:22

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VIŠE javno tužilaštvo u Prokuplju pokrenulo je postupak protiv dvojice muškaraca osumnjičenih za silovanje devojke, rečeno je iz tog tužilaštva.

ВЈТ У ПРОКУПЉУ: Покренут поступак против двојице осумњичених за силовање

D.N.

Oni su osumnjičeni za krivično delo obljuba nad nemoćnim licem, naveli su iz Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju.

Sumnja se da su oni u maju kod Blaca iskoristili nemoć devojke i silovali je.

Tanjug

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