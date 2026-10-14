VJT U PROKUPLJU: Pokrenut postupak protiv dvojice osumnjičenih za silovanje
VIŠE javno tužilaštvo u Prokuplju pokrenulo je postupak protiv dvojice muškaraca osumnjičenih za silovanje devojke, rečeno je iz tog tužilaštva.
Oni su osumnjičeni za krivično delo obljuba nad nemoćnim licem, naveli su iz Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju.
Sumnja se da su oni u maju kod Blaca iskoristili nemoć devojke i silovali je.
Tanjug
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