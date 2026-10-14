Fudbal

FK Partizan objavio da je bogatiji za novog sponzora

М. З.

14. 10. 2026. u 18:41

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Crno-beli ozvaničili saradnju sa brendom muške kozmetike.

ФК Партизан објавио да је богатији за новог спонзора

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Fudbalski klub Partizan zvanično je potvrdio početak saradnje sa kompanijom Nishman, jednim od vodećih svetskih brendova profesionalne muške kozmetike. Potpisivanjem ugovora o sponzorstvu postao je deo crno-bele porodice, koja je tako dodatno pojačana.

"Sa prisustvom u više od 100 zemalja širom sveta, Nishman je izgradio snažan međunarodni ugled zahvaljujući kvalitetu, inovacijama i konstantnom pomeranju granica u industriji profesionalne nege i stajlinga. Kao jedan od najprepoznatljivijih brendova muške kozmetike u Srbiji, postao je sinonim za kvalitet i stil. FK Partizan i Nishman povezuju ambicija, posvećenost, prepoznatljiv identitet i želja da u svojim oblastima postavljaju najviše standarde. Upravo te zajedničke vrednosti predstavljaju temelj partnerstva koje prevazilazi klasične okvire sportskog sponzorstva", navodi se na zvaničnom sajtu kluba iz Humske.

Takođe, iz Partizana je najavljeno da će saradnja obuhvatiti zajedničke marketinške kampanje, kreativne projekte, promotivne aktivnosti i društveno odgovorne inicijative, sa ciljem da se snaga ova dva brenda poveže kroz sport, zajednicu i autentične vrednosti.

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