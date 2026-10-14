Društvo

VREMENSKI ŠOK U SRBIJI! Ujutru debeli mraz, a popodne drastičan preokret – živa skače do 19 stepeni!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 10. 2026. u 20:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OBLACI će se u Srbiji u četvrtak postepeno povlačiti od severoistoka, a najviša dnevna temperatura biće 19 stepeni.

ВРЕМЕНСКИ ШОК У СРБИЈИ! Ујутру дебели мраз, а поподне драстичан преокрет – жива скаче до 19 степени!

Foto: by Manathan Olivet on Unsplash

Pretežno suvo vreme zadržaće se do sredine naredne nedelje.

Popodne razvedravanje, temperature do 19 stepeni

U Srbiji će u četvrtak, 15. oktobra nakon umereno do potpuno oblačnog vremena posle podne doći do postepenog razvedravanja sa severoistoka, dok će temperature biti od nula do 19 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, severozapadni.

U Beogradu će poslepodne doći do razvedravanja, duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 17 stepeni.

Pretežno suvo vreme zadržaće se do sredine naredne nedelje, uz mogućnost da u petak u predelima južnije od Save i Dunava bude malo hladnije i kišovito vreme.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina
Svet

0 0

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

Čuveni srpski roker bio na sahrani Gorana Bareta
Poznati

0 0

Čuveni srpski roker bio na sahrani Gorana Bareta

PROŠLOG petka preminuo je legendarni muzičar Goran Bare, čija je smrt potresla brojne obožavaoce, prijatelje i kolege sa muzičke scene. Njegov posljednji ispraćaj održan je danas u 13 časova u rodnim Vinkovcima, gde su se okupili brojni ljudi kako bi mu odali poslednju počast.

14. 10. 2026. u 16:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IZ PESKA ĆE PRVO NIĆI LIPE: Profesor dr Branko Stajić, dekan Šumarskog fakulteta, o posledicama požara u Deliblatskoj peščari
Društvo

0 0

IZ PESKA ĆE PRVO NIĆI LIPE: Profesor dr Branko Stajić, dekan Šumarskog fakulteta, o posledicama požara u Deliblatskoj peščari

POSLE požara u Deliblatskoj peščari, koji je buktao 49 dana, najlakše će se obnoviti stepski pašnjaci, livade, prizemna i žbunasta vegetacija, a nakon toga sastojine lipe i bagrema. Teže će, kako kaže profesor dr Branko Stajić, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, biti potpuno obnoviti mešovite šume lišćara i četinarske šume, koje imaju dug životni vek.

14. 10. 2026. u 19:35

Politika
Tenis
Fudbal
POKLON STAR TRI VEKA I IZUZETNO VREDAN: Čime je svekrva darovala Cecu na dan venčanja?

POKLON STAR TRI VEKA I IZUZETNO VREDAN: Čime je svekrva darovala Cecu na dan venčanja?