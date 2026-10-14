VREMENSKI ŠOK U SRBIJI! Ujutru debeli mraz, a popodne drastičan preokret – živa skače do 19 stepeni!

OBLACI će se u Srbiji u četvrtak postepeno povlačiti od severoistoka, a najviša dnevna temperatura biće 19 stepeni.

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Pretežno suvo vreme zadržaće se do sredine naredne nedelje.

Popodne razvedravanje, temperature do 19 stepeni

U Srbiji će u četvrtak, 15. oktobra nakon umereno do potpuno oblačnog vremena posle podne doći do postepenog razvedravanja sa severoistoka, dok će temperature biti od nula do 19 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, severozapadni.

U Beogradu će poslepodne doći do razvedravanja, duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 17 stepeni.

Pretežno suvo vreme zadržaće se do sredine naredne nedelje, uz mogućnost da u petak u predelima južnije od Save i Dunava bude malo hladnije i kišovito vreme.

(rt.rs)

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