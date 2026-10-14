Novi ubedljiv poraz Partizana u Ligi šampiona: Uzalud odlična partija Vagnera
Najefikasniji u timu iz Beograda bio je Tobijas Vagner sa devet golova.
Rukometaši Partizana ponovo su poraženi na gostovanju od ekipe Vesprema u četvrtom kolu Lige šampiona rezultatom 38:28.
Bilo je ovo najbolje izdanje ekipe Raula Gonzaleza ove sezone u elitnom takmičenju, no poraz nije mogao da se izbegne. Protiv sebe su imali jednu od najboljih ekipa Starog kontinenta i bolje od ovoga ne može u ovom trenutku.
Najefikasniji u timu iz Beograda bio je Tobijas Vagner sa devet golova, dok su Joav Lumbroso i Nikola Crnoglavac dodali po pet.
Kod domaćih, najbolji je bio srpski reprezentativac Dragan Pešmalbek sa osam pogodaka, dok je Nedim Remili postigao sedam. Na golu Vesprema briljirao je Mikael Apelgren sa 18 odbrana.
Drugi meč četvrtog kola grupe A LŠ, biće odigran sutra, a sastaće se Porto i Fikse Berlin. Prvo mesto na tabeli drži Vesprem sa osam bodova, dok je Fikse drugi sa četiri. Porto ima dva, dok je Partizan poslednji bez bodova.
Crno-beli će 21. oktobra dočekati Porto, dok će Vesprem igrati protiv Fiksea.
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