ŠAKA JADA ISPRED NOVE S: Ni rodbina nije došla da ih podrži, a glavni urednik broj od 479 naziva "velikim" (FOTO)

ISPRED redakcije portala „Nova.rs“, održava se protestno okupljanje novinara i zaposlenih u cilju izražavanja nezadovoljstva imenovanjem Marka Stjepanovića za glavnog i odgovornog urednika navedenog portala.

Foto: Printskrin

Preciznim brojanjem u 18.15 časova, ustanovljeno je da je bilo prisutno 479 blokadera, uz konstantan priliv.

Foto: Printskrin Broj okupljenih ispred Nove S

Saobraćaj je blokiran.

Foto: Printskrin Glavni urednik se izblamirao za sve pare

Toliko ljudi, a nisu ni svi članovi porododica došli da ih podrže.