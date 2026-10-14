Politika

ŠAKA JADA ISPRED NOVE S: Ni rodbina nije došla da ih podrži, a glavni urednik broj od 479 naziva "velikim" (FOTO)

В.Н.

14. 10. 2026. u 18:54

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ISPRED redakcije portala „Nova.rs“, održava se protestno okupljanje novinara i zaposlenih u cilju izražavanja nezadovoljstva imenovanjem Marka Stjepanovića za glavnog i odgovornog urednika navedenog portala.

ШАКА ЈАДА ИСПРЕД НОВЕ С: Ни родбина није дошла да их подржи, а главни уредник број од 479 назива великим (ФОТО)

Foto: Printskrin

Preciznim brojanjem u 18.15 časova, ustanovljeno je da je bilo prisutno 479 blokadera, uz konstantan priliv.

Foto: Printskrin

Broj okupljenih ispred Nove S

Saobraćaj je blokiran.

Foto: Printskrin

Glavni urednik se izblamirao za sve pare

Toliko ljudi, a nisu ni svi članovi porododica došli da ih podrže. 

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