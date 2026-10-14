ŠAKA JADA ISPRED NOVE S: Ni rodbina nije došla da ih podrži, a glavni urednik broj od 479 naziva "velikim" (FOTO)
ISPRED redakcije portala „Nova.rs“, održava se protestno okupljanje novinara i zaposlenih u cilju izražavanja nezadovoljstva imenovanjem Marka Stjepanovića za glavnog i odgovornog urednika navedenog portala.
Preciznim brojanjem u 18.15 časova, ustanovljeno je da je bilo prisutno 479 blokadera, uz konstantan priliv.
Saobraćaj je blokiran.
Toliko ljudi, a nisu ni svi članovi porododica došli da ih podrže.
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