NAPUSTITE GRADOVE, STIŽE ZIMA: Državno rukovodstvo Ukrajine objavilo apokaliptično upozorenje za građane
BIVŠI ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitrij Kuleba pozvao je stanovnike Ukrajine da napuste gradove i obezbede zalihe ogrevnog drveta kako bi preživeli predstojeću zimu.
Kuleba je još u avgustu, govoreći o predstojećoj zimi u Ukrajini, priznao da je i sam napravio zalihe žitarica i ogrevnog drveta za slučaj da situacija postane izuzetno teška.
„Ako možete da provedete zimu van grada, ako imate takvu mogućnost, kupite kamion ogrevnog drveta i preselite se van grada“, izjavio je Kuleba u intervjuu za ukrajinsku televiziju TV-4.
One koji neće moći da napuste gradove tokom zime, Kuleba je pozvao da se organizuju sa prijateljima i komšijama i međusobno podele obaveze kako bi preživeli hladne mesece.
„Moramo da sednemo i razmislimo kako ćemo se prilagoditi ovoj situaciji... Ti si zadužen za drva, ti za dizel, ti za baterije“, rekao je bivši ministar.
Premijer Ukrajine Sergej Korecki ranije je izjavio da bi predstojeća zima u zemlji mogla biti teža od prethodne.
Ukrajinski stručnjak za energetiku Stanislav Ignjatijev takođe je krajem jula upozorio da će predstojeća zima biti najteža od 2022. godine, jer elektroenergetski sistem zemlje ne uspeva da se izbori sa opterećenjem.
Tokom prošle zime u većini ukrajinskih regiona zabeleženi su problemi u snabdevanju električnom i toplotnom energijom, a uvedeni su i rasporedi restrikcija struje.
(Sputnjik)
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