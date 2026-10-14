TRAMP UPUTIO OPASNU PORUKU HUTIMA: "Mislio sam da su naučili lekciju..."

AMERIČKI predsednik Donald Tramp optužio je Hute da ponovo napadaju Saudijsku Arabiju i da namerno pokušavaju da podignu cene nafte uoči izbora u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

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- Huti se ponašaju veoma loše. Mislio sam da su naučili lekciju pre godinu dana, kada smo ih žestoko bombardovali i prestali na njihovu molbu - napisao je Tramp.

Dodao je da su Huti dugo ćutali, ali da su se sada ponovo pojavili, "verovatno po nalogu Irana".

Iran je u svojoj objavi opisao kao "propalu državu, bez mornarice, bez vazduhoplovstva, sa najgorom ekonomijom na svetu i inflacijom od 301 odsto".

Tramp je napisao i da su se Huti vratili "na veoma ružan način", kao i da namerno pokušavaju da podignu cene nafte uoči izbora u SAD.

- To nije lepo. Neko bi trebalo da im objasni da se ja ne kandidujem na izborima, već sam već pobedio, ubedljivo. Ali biću tu i nakon izbora i nikada neću zaboraviti! - poručio je Tramp.

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