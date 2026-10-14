DOK TRAMP POKUŠAVA JEDNO, EVROPA RADI DRUGO: U pozadini rata u Ukrajini odvija se nešto što menja sve
PORTPAROL ruskog predsednika Dmitrij Peskov ocenio je danas da predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp ulaže napore da ukrajinska kriza bude rešena mirnim putem, a da evropske zemlje produbljuju taj sukob.
- Evropske zemlje sabotiraju sporazume između Rusije i Sjedinjenih Država i čine sve da osiguraju da se rat u Ukrajini nastavi - rekao je Peskov novinarima u Moskvi, prenela je agencija RIA Novosti.
Kazao je da Moskva pažljivo prati medijske izveštaje o mogućnosti ograničavanja američke pomoći Kijevu, ali da je prerano za izvođenje bilo kakvih sistemskih zaključaka.
- Postoje izjave da SAD nastavljaju da pružaju pomoć Ukrajini, dok s druge strane postoje izjave da je došlo do raznih tehnoloških ograničenja i da je lanac prenosa raznih vrsta informacija Kijevu prekinut. Pažljivo sve ovo beležimo - naveo je Peskov.
Upitan da prokomentariše informaciju da je američka kompanija SpejsEks (SpaceX) uvela ograničenje brzine rada satelitskog internet sistem Starlink ukrajinskoj vojsci, Peskov je kazao da bi bilo bolje kada se napredne tehnologije poput tog sistema uopšte ne bi koristile u vojne svrhe.
Nije želeo da govori o medijskim navodima o mogućoj poseti direktora američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Keša Patela Rusiji.
- Takve posete se gotovo nikada ne najavljuju, tako da nemam šta da vam kažem o tome - zaključio je portparol Kremlja.
(Tanjug)
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