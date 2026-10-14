NOVI NAPADI NA SAUDIJSKU ARABIJU: Presretnut projektil iznad Rijada

NOVE eksplozije odjeknule su u prestonici Saudijske Arabije nakon što je vojna koalicija presrela balističku raketu ispaljenu ka Rijadu od strane jemenskih Huta koje podržava Iran.

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Kako prenosi HuffPost, stanovnici Rijada su prijavili nove eksplozije za koje se krive Huti.

Vojna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da je presrela balističku raketu ispaljenu ka Rijadu.

Sa druge strane, ministarstvo zdravlja, koje je pod kontrolom Huta, saopštilo je da su u napadima u Jemenu poginule dve osobe.

Obnova sukoba zabeležena je prošlog meseca, usled jačanja tenzija u Jemenu i Zalivu.

Nakon što je vojna koalicija podržala ofanzivu vladinih snaga Jemena i izvršila vazdušne udare na ciljeve u Sani, Huti su odgovorili udarima na teritoriju Saudijske Arabije.

Eskalacija je dostigla novi vrhunac kada je u napadima na aerodrom u Rijadu nastradalo 18 ljudi, a pogođena su i naftna postrojenja.