ZA NABAVKU PLASTENIKA: U Vojvodini 20 gazdinstava dobilo više od 26 miliona dinara
POKRAJINSKI sekretarijat za poljoprivredu odobrio je 26,36 miliona dinara za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2026. godini. Sredstva su raspoređena na osnovu konkursa namenjenog poljoprivrednim gazdinstvima u AP Vojvodini.
Na konkurs su pristigle 42 prijave, od kojih je 26 ispunilo uslove propisane pravilnikom i konkursom. Zbog ograničenih budžetskih sredstava, finansiranje je odobreno za 20 podnosilaca prijava, dok za još šest prihvatljivih prijava nije bilo dovoljno novca.
Ukupno je za ovu namenu raspoređeno 26.359.347 dinara. Odobreni iznosi razlikuju se u zavisnosti od prijavljene investicije i ostvarenog broja bodova, a učešće pokrajinskih sredstava u prihvatljivim investicijama kreće se od 43 do 70 odsto.
Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine. Za podnosioce prijava koji su aplicirali na osnovu računa, rok za realizaciju investicije i dostavljanje dokumentacije za pravdanje sredstava je 30. oktobar, dok za one koji su konkurisali na osnovu predračuna rok je 20. novembar.
(AgroFin)
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