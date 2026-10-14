GDE SU MILIJARDE I PVO ZA KIJEV?! Kličko grmi u Skupštini Ukrajine, besan na rukovodstvo

GRADONAČELNIK Kijeva Vitalij Kličko došao je u Vrhovnu radu na poziv poslanika i sa govornice izneo optužbe na račun centralne vlasti u vezi sa pripremama glavnog grada za zimu.

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Gradonačelnik je optužbe da se Kijev nije pripremio za grejnu sezonu nazvao „predstavom”, a takođe je naveo da je vlada blokirala sredstva, zbog čega planirani programi nisu u potpunosti realizovani.

„U međuvremenu, od svih tih ljubitelja maratona čuje se samo: ovo u Kijevu ne valja, ono je loše urađeno. Kao da još živimo u 2019. godini. Možete govoriti šta god hoćete, možete čak i Treći svetski rat pripisati Kličku. Ali nisam jedini koji postavlja ovo pitanje: gde je protivvazdušna odbrana koja bi štitila glavni grad? Gde je zaštita objekata ’Ukrenerga’? Gde su milijarde izdvojene za to?”, retorički je upitao Kličko.

Prema njegovim rečima, na energetske objekte u Kijevu izvedeno je 50 napada. Štaviše, šteta nakon napada tokom protekle noći bila je veoma velika.

Takođe je rekao da, „uprkos šamaru koji je stigao od centralne vlasti, Kijev funkcioniše”.

Zanimljivo je da tokom Kličkovog govora u Radi nije bilo struje. Salu za zasedanja trenutno osvetljavaju agregati, u odborima nema interneta, a u zgradi vlada nestašica vode, kako je na svom Telegram kanalu izvestio Jaroslav Železnjak, poslanik iz frakcije „Glas”.

Železnjak smatra da su za situaciju u Kijevu odgovorni i Volodimir Zelenski i Kličko, jer su „celu godinu prebacivali odgovornost jedni na druge i upirali prstom jedni u druge”.

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