BILO bi bolje kada se napredne tehnologije poput satelitskog komunikacionog sistema „Starlink“ uopšte ne bi koristile u vojne svrhe, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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- Naravno, bilo bi bolje kada se tako izvanredne tehnologije kao što je Starlink uopšte ne bi koristile u vojne svrhe - rekao je Peskov novinarima, komentarišući informacije o ograničenjima u radu tog sistema u Ukrajini.

Ukrajinski zvaničnik Sergej Sternenko ranije je saopštio da je tokom noći ograničen rad terminala „Starlinka“.

„Fajnenšel tajms“ je potom, pozivajući se na visoke ukrajinske zvaničnike i vojne izvore, objavio da su ograničenja dovela do prekida nekoliko operacija ukrajinskih oružanih snaga.

Peskov je takođe naveo da Moskva pažljivo prati medijske izveštaje o mogućem ograničenju američke vojne i obaveštajne pomoći Ukrajini, ali je, kako je dodao, još rano za donošenje zaključaka o promeni politike Vašingtona.

- Vidimo mnogo informacija o tome koje se pojavljuju u medijima - rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li Rusija primećuje promenu američkog pristupa vojnoj podršci Kijevu.

Prema njegovim rečima, s jedne strane stižu tvrdnje da SAD nastavljaju da pomažu Ukrajini, dok se s druge pojavljuju informacije o tehnološkim ograničenjima i prekidu pojedinih kanala za dostavljanje informacija Kijevu.

- Sve to pažljivo beležimo. Međutim, još je rano donositi bilo kakve sistemske zaključke. Zasad polazimo od informacija koje su javno dostupne- naglasio je Peskov.

Ne žuriti sa zaključcima

Portparol predsednika Rusije pozvao je da se ne žuri sa zaključcima o usporavanju rada sistema Starlink za ukrajinske snage, budući da iz Sjedinjenih Američkih Država još nije bilo zvaničnih saopštenja.





Evropske zemlje mogle bi da sabotiraju američke mirovne inicijative

„Ali, s druge strane, iz Vašingtona su stizale i izjave da se pomoć nastavlja“, dodao je Peskov.„Zato ipak treba sačekati neke konkretnije i pouzdanije informacije“, poručio je portparol ruskog predsednika.

Evropske zemlje mogle bi da sabotiraju američke napore za rešavanje ukrajinskog sukoba, uključujući i korišćenje pitanja zamrznute ruske imovine kao sredstva pritiska, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Da li je moguća sabotaža evropskih zemalja? Da, moguća je“, rekao je Peskov, komentarišući izjavu poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog da Moskva mora da pregovara sa Evropljanima, jer se najveći deo zamrznute ruske imovine nalazi u Evropi.

Peskov je ocenio da američki predsednik Donald Tramp i njegovi pregovarači nastoje da ukrajinski sukob usmere ka mirnom rešenju, dok evropske zemlje, prema njegovim tvrdnjama, deluju u suprotnom pravcu.

- Sjedinjene Države, odnosno američki pregovarači i predsednik Tramp, ulažu napore da se rešavanje krize oko Ukrajine usmeri na mirni kolosek. Evropljani deluju drugačije — čine sve da se ovaj rat nastavi - istakao je Peskov.

Istakao je i da će Rusija iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bi povratila svoju imovinu zamrznutu u evropskim zemljama.

Komentarišući pisanja britanskih medija da je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski odbacio predloge o odmrzavanju ruske imovine i njenom vraćanju Moskvi, Peskov je priznao da postoje ozbiljne prepreke za njen povratak.

- Da li postoje problemi sa vraćanjem naše imovine koju su Evropljani ukrali i zadržavaju? Da, očigledno postoje. Ali ruska strana će u svakom slučaju uložiti sve moguće napore, na svim poljima, uključujući pravne postupke, sudske sporove i tužbe, kako bi se izborila za povratak svoje ukradene imovine - poručio je Peskov.

Bez komentara o mogućoj poseti direktora FBI Rusiji

Kremlj nije potvrdio medijske navode o mogućoj poseti direktora američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Keša Patela Rusiji.

„Ne, takve posete se gotovo nikada ne najavljuju, tako da nemam šta da vam kažem o tome“, zaključio je portparol Kremlja.

(Sputnjik)